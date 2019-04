Avengers Endgame: Diese beiden Filme solltet ihr voher gesehen haben

In wenigen Wochen ist es so weit: Ende April 2019 startet auch in Deutschland der lang erwartete "Avengers: Endgame". Mit dem Film beschließen die Russo-Brüder ein Stück Filmgeschichte und eine große Marvel-Saga. Doch ganz unvorbereitet solltet ihr nicht ins Kino gehen.

Im Interview mit Jake Hamilton haben die beiden Regisseure verraten, welche Filme des "Marvel Cinematic Universe" (MCU) ihr euch vielleicht noch einmal ansehen solltet, bevor ihr "Avengers: Endgame" im Kino schaut. Dazu gehört natürlich der direkte Vorgänger: In "Avengers: Infinity War" sehen sich die Superhelden mit dem (zunächst) übermächtigen Thanos konfrontiert, der durch die "Infinity Stones" große Macht erlangen will. Ihr seht das Interview im Video am oberen Ende dieses Artikels.

Wird der Konflikt fortgesetzt?

Als zweiten Film empfehlen Anthony und Joe Russo "Captain America: Civil War". In dem Teil der MCU-Reihe aus dem Jahr 2016 entzweien sich die Avengers und bilden zwei Lager: auf der einen Seite Captain America (Chris Evans), auf der anderen Seite Iron Man (Robert Downey Junior). Bei dem Streit geht es um die Frage, ob sich die Avengers staatlicher Einflussnahme aussetzen oder unabhängig bleiben.

Entsprechend können wir davon ausgehen, dass dieser Streit zumindest indirekt Einfluss auf das Geschehen in "Avengers: Endgame" hat. In Deutschland startet der Film am 24. April und damit sogar zwei Tage früher als in den USA. Der 22. Teil der Infinity-Saga hat eine Laufzeit von über drei Stunden. Ob es eine Pause gibt, hängt vermutlich von dem jeweiligen Kinobetreiber ab.