"Avengers: Endgame": Kinostart in Deutschland (etwas) früher als gedacht

"Avengers: Endgame" kommt hierzulande früher in die Kinos als zuvor geplant. Disney hat den Termin für den Abschluss der Superhelden-Saga unerwartet vorgezogen. Der "Frühstart" hält sich jedoch in Grenzen.

Am Mittwoch, den 24. April 2019, startet "Avengers: Endgame" in deutschen Lichtspielhäusern, wie Disney überraschend bekannt gab. Ursprünglich sollte der Film bei uns einen Tag später anlaufen. Der Grund für die Änderung des Starttermins bleibt offen. Deutschen Marvel-Fans dürfte das aber egal sein, denn somit können sie den mit Spannung erwarteten Superhelden-Film in einigen Kinos bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sehen. In den USA startet der Film übrigens erst am 26. April.

Wie geht es weiter im MCU?

"Avengers: Endgame" soll die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) beenden und damit auch die komplette, 22 Filme umfassende Reihe abschließen, wie Slashfilm berichtet: Regisseur Kevin Feige habe im Interview mit dem Empire Magazin jene 22 Superhelden-Filme als "The Infinity Saga" bezeichnet. Jeder dieser Streifen erzählt seine eigene Geschichte, ist aber zugleich Teil einer gigantischen, übergreifenden Story, die nun also bald ihr Ende finden wird.

Selbstverständlich stellen sich viele Fans schon länger die Frage, wie es nach "Avengers: Endgame" mit den Marvel-Filmen weitergehen wird. Vielleicht planen die Macher schon einen neuen, ähnlich komplexen Erzählstrang. Auch bei diesem könnte ein roter Faden ähnlich wie die Infinity-Steine die Handlung der einzelnen Filme verbinden. Der zuletzt erschienene, finale "Avengers"-Trailer beantwortet diese Frage natürlich nicht.