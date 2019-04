"Avengers: Endgame": "Spider-Man"-Darsteller durfte Drehbuch nicht lesen

Am 24. April 2019 läuft "Avengers: Endgame" in den deutschen Kinos an. Den Handlungsverlauf kennen bislang nur wenige. Selbst "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland gehört nicht dazu. Er hat das Drehbuch offenbar trotz seines Auftritts im Film nicht erhalten – und soll selbst daran Schuld sein.

Auch zum Vorgänger "Infinity War" habe er kein Drehbuch erhalten, wie Regisseur Joe Russo laut Comicbook.com verriet. Stattdessen habe Holland lediglich seine [Dialog]-Zeilen bekommen. Selbst wer ihm im Film gegenüberstehen würde, wusste er während des Drehs demnach nicht. Er habe sich mit sehr vagen Beschreibungen der jeweiligen Szenen begnügen müssen.

Tom Holland tratscht offenbar gerne

Den Grund für diese Entscheidung gab der Regisseur ebenfalls preis: Tom Holland habe "sehr große Probleme, die Klappe zu halten." Joe Russo führt gemeinsam mit seinem Bruder Anthony Regie bei "Avengers: Endgame". Die beiden scherzten laut Comicbook.com oft, dass Tom Holland der am wenigsten vertrauenswürdige Marvel-Star sei.

Gezeigt hat sich das beispielsweise 2017, als Tim Holland "aus Versehen" das Release-Datum von "Avengers: Infinity War" verraten hat. Wie es dazu kam, könnt ihr euch in dem Video am Ende dieses Artikels anschauen. Allerdings erklärten die Russo-Brüder zu einem früheren Zeitpunkt bereits, dass die Schauspieler üblicherweise im Dunkeln gelassen würden. Denn die Handlung eines Blockbusters wie "Avengers: Endgame" für sich zu behalten, sei eine große Bürde.