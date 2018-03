"Avengers: Infinity War": Hawkeye und Thor erhalten neue Waffen

Vor Kurzem veröffentlichte Marvel den wohl letzten Trailer zu "Avengers: Infinity War". Während darin zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen sind, vermissen viele Fans Hawkeye. Im Film wird er aber mit dabei sein, wie ein weiterer Verantwortlicher von Marvel nun klarstellte.

Russell Bobbitt ist bei Marvel-Filmen für die Waffen der Superhelden zuständig. Ihm verdankt Iron Man etwa seinen Repulsor, Captain America seinen Schild und Thor seinen Hammer. Mit ScreenRant sprach er darüber, welche neuen Spielzeuge er den Helden in "Avengers: Infinity War" an die Hand gibt. Besonders freuen darf sich offenbar Hawkeye. Dieser werde "eine Menge cooles Zeug bekommen."

Heißt Thors neue Waffe "Stormbreaker"?

"Wir entwickeln viel interessantes neues Zeug für ihn... im Zusammenhang mit seinem Bogen, aber auch einige neue Gadgets, die er zusätzlich zu seinem Bogen besitzt." Genauer spezifizieren wollte er die Ausrüstung offenbar nicht. Im Hinblick auf die Comics sind aber beispielsweise eine Armbrust, spezielle Pfeile oder neue Pistolen denkbar.

Auf Thors neue Ausrüstung angesprochen sagte Bobbitt: "Wenn ich Thor wäre, würde ich nicht ohne Waffe in diesem Film mitwirken." Damit spielt er auf die Geschehnisse in "Thor 3: Tag der Entscheidung" an. Achtung, Spoiler: Im neusten Thor-Film zerstört Hela Thors Hammer Mjölnir. Einen Hinweis auf Thors neue Waffen soll angeblich der erste Trailer geben.

Außerdem war bereits eine mutmaßliche Hasbro-Spielzeugvariante davon zu sehen. Laut deren Verpackung schwingt "Thor" in "Avengers: Infinity War" eine Axt namens "Stormbreaker". Das wollte Bobbitt gegenüber ScreenRant weder bestätigen noch dementieren. Darauf angesprochen sagt er nur "Könnte sein."