"Avengers: Infinity War" ist der am sehnlichsten erwartete Film für 2018

Auf welchen 2018 erscheinenden Film freut ihr euch am meisten? Wenn es nach IMDB geht, steht "Avengers: Infinity War" in der Gunst der Kinofans an erster Stelle. Die Webseite hat eine Liste mit den zehn gefragtesten Filmen des nächsten Jahres veröffentlicht.

Grundlage für die Top 10 sei Variety zufolge eine Analyse der Seitenaufrufe von über 250 Millionen IMDB-Nutzern weltweit gewesen. Großen Anteil an dem Hype um "Avengers: Infinity War" hat sicherlich der Trailer, der 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung Ende November bereits 230 Millionen Aufrufe erzielte und damit einen neuen Rekord aufstellte.

Marvel-Filme dominieren

Die Top 3 werden komplettiert von zwei weiteren Superheldenfilmen aus dem Marvel-Universum. Auf Platz zwei liegt – etwas überraschend – "Black Panther", gefolgt von Antiheld "Deadpool 2". Der erste Film ohne Comic-Bezug ist der Dino-Blockbuster "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" auf Platz 4. Außerdem hat es mit "Tomb Raider" eine Videospielverfilmung in die Top 5 geschafft.

Platz 6 geht an "Pacific Rim Uprising", ein Science-Fiction-Film , in dem die Menschheit erneut mit Kampfrobotern gegen riesige "Kaiju"-Monster antritt. Dahinter folgt "The Predator", der den (beinahe) gleichnamigen Film aus den achtziger Jahren und dessen Ableger inhaltlich nicht fortsetzt, aber im selben fiktiven Universum spielt.

Platz 8 sicherte sich passenderweise "Ocean's 8", in dem dieses Mal nicht George Clooney, sondern Sandra Bullock das Kommando über eine Diebesbande übernimmt. Der neunte Platz geht an "Mission: Impossible 6", in dem Tom Cruise erneut als Agent für nahezu unmögliche Missionen zu sehen sein wird. Und natürlich darf auch "Star Wars" in einer Top 10 nicht fehlen: Platz 10 geht an den Space-Western "Solo: A Star Wars Story", der sich um den jungen Han Solo dreht.