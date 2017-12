"Avengers": Zeigt der Trailer, wie Thor an seine neue Waffe kommt?

Der Trailer zu "Avengers: Infinity War" stellte nicht nur mal eben ganz easy einen neuen Zuschauer-Rekord innerhalb von 24 Stunden auf, sondern wird seit der Ausstrahlung nun Szene für Szene seziert. Auch die Comic-Spezis der CURVED-Redaktion wurden bei einer Einstellung stutzig: Sehen wir hier, wie der Donnergott zu seiner neuen Waffe kommt?

Achtung! Wer weder "Thor: Tag der Entscheidung" noch den neuen Trailer zu "Avengers: Infinity War" gesehen hat, weil er sich überraschen lassen will, der sollte spätestens hier aufhören zu lesen. Alle anderen können sich unseren wilden Thesen hingeben:

Des Thors neuer "Hammer"?

Alle, die "Thor: Tag der Entscheidung" bereits gesehen haben, wissen dass der Gott des Donners im Film nicht nur seinen geliebten Hammer Mjolnir verliert, sondern auch eins seiner Augen los wird. Beide unglücklichen Umstände scheinen sich auch in "Avengers: Infinity Wars" fortzuführen. Denn weder der durchschlagskräftige Hammer, noch ein nachgewachsenes Auge sind im neuen Trailer zu sehen. Bleibt Mjolnir für immer verschwunden? Immerhin bekommt Thor schließlich in den Comics sein Kampfwerkzeug zurück. Dort haben wir schließlich auch erfahren, dass der Hammer im Herzen eines sterbenden Sterns geschmiedet wurde – so einfach ist das Teil also sicher nicht mal eben nachzubauen.

Der Lego-Leak

Ein kürzlich aufgetauchter Leak auf der LEGO-Fan-Seite "Brickwars" lieferte eine detaillierte Beschreibung des neuen "Lego Infinity War"-Spielsets. Der Eintrag wurde inzwischen zwar wieder gelöscht, bleibt aber dennoch im Gedächtnis. Dort war zu lesen, dass der "Axe-Thunderbolt" für Thor beschafft werden müsse. So sehen wir im Trailer in der hier gezeigten Szene höchstwahrscheinlich die "Space Forge", in der Thor seine neue Waffe "schmiedet". In den Comics der Marvel-Ultimate-Serie besaß Thor einen Mix aus Axt und Hammer, vor Kurzem schwang er die Kampfaxt "Jarnbjorn". Es gibt also gute Gründe für die Annahme, dass Thor in "Avengers: Infinity War" mit Hilfe der riesigen Maschine im Weltraum zu seiner neuen Waffe, einer Blitze schleudernden Axt, kommt.

Schmiedet Thor in dieser Szene mit Hilfe der "Space Forge" seine neue Waffe, die Axt "Jarnbjorn"? (© 2017 Marvel Entertainment)

Was denkt ihr? Wird Thor im neuen Film "Avengers: Infinity War" eine neue Waffe bekommen, die seinen geliebten Hammer ersetzen kann?