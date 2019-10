AirPods: Diese Hülle macht euer Ladecase zum Retro-Mac

AW3 Airpods Case: So schick kann eine Hülle aussehen

Die zweite Generation der AirPods ist zwar mit einem neuen kabellosen Ladecase erhältlich. Optisch unterscheidet sich dieses aber kaum zum Vorgänger. Wer sich einen etwas ausgefalleneren Look wünscht, findet bei Elago nun die passende Hülle für...die Hülle.

Gerade Apple-Fans der ersten Stunde dürften Gefallen daran finden. Denn das "AW3 Airpods Case" ist dem ersten Mac nachempfunden – inklusive Floppy-Laufwerk und ikonischer "Hello"-Anzeige auf dem Display. Wie ihr auf dem Bild über diesem Artikel seht, handelt es sich nicht um einen echten Bildschirm. In der Mitte lässt die Silikonhülle die LED von Apples kabellosem Ladecase durchscheinen. Sie passt aber auch auf das günstigere Standardcase und ist somit auch mit der ersten AirPods-Generation kompatibel.

AW3 Airpods Case: Schick und schützend

Das AW3 Airpods Case soll das kabellose Aufladen nicht beeinträchtigen. Für die Aufladung über den Lightning-Anschluss hat der Hersteller die Unterseite mit einer kleinen Aussparung versehen. Zudem outet euch die Hülle nicht nur als Apple-Fan, sondern schützt das eigentliche Ladecase auch vor Kratzern oder bei Stürzen. Für einen festen Sitz soll eine Anti-Rutsch-Beschichtung im Innern sorgen.

Aktuell ist das AW3 Airpods Case nur über den amerikanischen Onlineshop von Elago erhältlich, der aber auch nach Deutschland liefert. Leider übersteigen die Versandkosten mit knapp 20 Dollar den Preis der Hülle. Für diese verlangt der Hersteller vertretbare 13,99 Dollar.

Wer nicht einsieht, mehr für den Versand zu bezahlen als für das Case selbst, kann abwarten. Früheres Zubehör vom Elago ist im hiesigen Handel bereits zu finden. Womöglich könnt ihr also auch das AW3 Airpods Case bald in Deutschland kaufen.

Retro-Look auch für die Apple Watch

Für einen echten Apple-Fan gehört sich natürlich auch die Smartwatch des Herstellers. Besitzt ihr diese, könnt ihr den Retro Look mit dem "W3 Stand for Apple Watch" komplettieren. Er ist kompatibel mit allen Apple Watches ab der Series 1 und verwandelt auch eure Uhr in einen Mac. Für 12,99 Dollar gehört das Gadget euch.