Backup and Sync: Google Drive kann bald Eure komplette Festplatte sichern

Neue Funktion für Google Drive: Bald könnt Ihr bald den kompletten Inhalt Eures PCs hochladen, ohne sämtliche Dateien in den Drive-Ordner zu kopieren.

Ab ins Internet: Wie Google bekanntgibt, bekommt Google Drive für Windows und macOS eine neue Funktion: Bald könnt Ihr sämtliche Ordner von Eurem PC oder Mac mit dem Cloud-Speicher synchronisieren. Die Besonderheit: Ihr müsst die sämtlichen Dateien laut The Verge nicht wie bisher in den Drive-Ordner ziehen. Stattdessen könnt Ihr selbst aussuchen, welche Ordner, Bilder und Co. Ihr auch online sichern wollt.

Dazu ersetzt Google die "Google Drive"-Desktop-Anwendung durch eine neue App, genannt "Backup and Sync". Die wird gleichzeitig auch das Foto-Upload-Tool "Google Photos Backup" ersetzen, mit dem Ihr Bilder vom Computer automatisch in Google Fotos laden könnt. Noch unbekannt ist, welche Dateiformate Ihr in welcher Form in der Cloud bearbeiten könnt. Schon jetzt könnt Ihr diverse Text- und Tabellen-Formate mit Google Docs und Google Tabellen öffnen. Auch Bildbearbeitung ist in Google Drive kein Problem.

Unbegrenzter Speicher auch in Google Drive?

Ebenfalls noch unklar ist, ob Google die Größe des zur Verfügung stehenden Gratis-Speichers erhöht oder eine Limitierung komplett abschafft. Dass es die zweite Option geben wird, ist zwar unwahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. So ist der kostenlose Speicher für Google Drive aktuell auf 15 Gigabyte beschränkt. Nutzern von Google Fotos steht allerdings unbegrenzter Speicher für ihre Bilder zur Verfügung, sofern ihre Schnappschüsse nicht höher auflösen als 16 Megapixel. Eine Ausnahme sind Besitzer eines Google-Pixel. Diese können Fotos und vor allem 4K-Videos ohne Einschränkungen hochladen.

Sollte Google das Limit für Drive nicht verändern, erhaltet Ihr 100 Gigabyte zusätzlichen Speicher für 1,99 Euro im Monat. Ein Terabyte kostet 9,99 Euro im Monat, zehn Terabyte 99,99 Euro. Die fertige Version von Back and Sync soll am 28. Juni 2017 erscheinen. Übrigens bietet Apple für die iCloud einen ähnlichen Dienst an: Per iCloud Drive lassen sich Dateien vom Mac-Schreibtisch in der Cloud sichern. Vom iPhone könnt Ihr dann darauf zugreifen.