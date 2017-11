Bald auch auf Instagram? Snapchat erkennt jetzt Haustiere und Essen

Fotografiert Ihr in Snapchat beispielsweise einen Teller mit Pommes Frites und Currywurst darauf, könnte die App Euch automatisch dazu passende Filter anzeigen, die Ihr vorher noch gar nicht kanntet. Sie wurden offenbar im Geheimen von den Entwicklern hinzugefügt.

Snapchat arbeitet dabei mit einer Objekterkennung – und die erkennt auch weit mehr als nur Snacks. Wie Mashable berichtet, zeigt die App beispielsweise auch dann passende Filter an, wenn sie auf Euren Snaps einen Strand, Musikinstrumente oder Konzertbühnen, Haustiere oder Sportgeräte entdeckt. Ob die jeweils auch zur Situation passen und Eurem Humor entsprechen, müsst Ihr selbst sehen.

In diesem Artikel o2 Free Music Special

Wann folgt das Instagram-Update?

Snapchat und Instagram liefern sich seit geraumer Zeit einen Schlagabtausch beim Einführen neuer Features. Vor allem Instagram ist sich nicht zu schade dafür, ganze Funktionen einfach vom Konkurrenten zu kopieren. Erst im Sommer 2017 führte der Dienst beispielsweise die "Face Filter" ein, die wir zuvor schon von der Snapchat-App kannten.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch Instagram Euch schon bald automatisch Filter und Sticker anbieten wird, die optimal zum Inhalt Eurer Fotos passen sollen. Am Ende muss sich zeigen, welcher Dienst die bessere Objekterkennung bietet – und ob die Vorschläge wirklich so viel besser sind als die individuell vom Nutzer ausgewählten Filter.