Bald auch bei uns? Netflix testet Smartphone-Abo zum halben Preis

Kostet Netflix bald nur noch die Hälfte? Der Streaming-Dienst testet aktuell offenbar ein neues Paket. Der angebliche Preis hört sich sehr verlockend an. Ihr müsstet allerdings mit gewissen Einschränkungen leben.

In Asien gibt es bald anscheinend ein neues Netflix-Abo, berichtet das malaysische Portal The Star. Demnach erweitert Netflix sein Angebot künftig um ein Mobile-Abonnement. Wer jenen Tarif bucht, kann die Filme und Serien auf mobilen Endgeräten schauen, heißt es. Das Paket beschränkt sich allerdings auch wirklich nur auf den Konsum via Smartphone und Tablet. Fernseher, Laptops und Computer wären ausgeschlossen.

Kein Ultra-HD, kein HD

Der Preis liegt angeblich bei umgerechnet 3,56 Euro. In Malaysia kostet Netflix Premium ansonsten 10 Euro, der Standard-Tarif liegt bei rund 8,80 Euro und für das Basis-Abo bei 6,92 Euro. Nutzer mit dem Mobile-Tarif würden im Vergleich zum Basis-Angebot also etwa 50 Prozent weniger zahlen. Hierzulande könnten womöglich etwa 4 Euro fällig werden.

Angeblich wird es noch weitere Einschränkungen geben: Während ihr Netflix ansonsten in Ultra-HD, mindestens aber in HD, genießen könnt, soll das Mobile-Abo nur eine Auflösung in SD-Qualität enthalten. Ärgerlich könnte das für Nutzer sein, deren Smartphone eine Full HD-, QHD- oder 4K-Auflösung bietet.

Ob Netflix auch mit dem Gedanken spielt, ein ähnliches Angebot außerhalb von Asien anzubieten, ist nicht bekannt. Ganz unwahrscheinlich dürfte das allerdings nicht sein, da Netflix durchaus bereits registriert hat, dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Abonnenten die Filme und Serien über Smartphone und Tablet schauen.