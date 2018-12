Bald könnt ihr Amazon Music über Android TV nutzen

Nachdem Amazon vor Kurzem angekündigt hat, Apple Music auf seinen Echo-Lautsprechern verfügbar zu machen, ist jetzt der eigene Streaming-Dienst an der Reihe: Amazon Music wird in Zukunft über Android TV abrufbar sein.

Die dafür notwendige App taucht sogar bereits im Google Play Store auf, lässt sich aber noch nicht herunterladen. Laut Android Police könnt ihr euch aber bereits registrieren, damit ihr Amazon Music so bald wie möglich über Android TV nutzen könnt. Möglicherweise habt ihr Zugriff auf den Streaming-Dienst, ohne das zu wissen: Denn wenn ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr Amazon Prime Music kostenlos nutzen.

Millionen von Songs verfügbar

Amazon Prime Music bietet Zugriff auf über zwei Millionen Songs. Noch mehr warten bei Amazon Music Unlimited auf euch, allerdings müssen für diesen Dienst auch Prime-Abonnenten bezahlen. Seit November gibt es auch eine Amazon-Music-App für die Xbox One – erst einmal jedoch nur in den USA. Ob deutsche Nutzer auch länger auf die App für Android TV warten müssen, ist unklar.

Google und Amazon haben nicht das beste Verhältnis zueinander: Amazon hat in der Vergangenheit den Chromecast von Google aus seinem Angebot genommen. Google wiederum hat die YouTube-App für den Echo Show zurückgezogen. Außerdem soll Amazon Prime Video nicht so zuverlässig auf Android TV funktionieren, wie es wohl möglich wäre. Ursprung der Differenzen ist, dass die beiden Unternehmen in vielen Bereichen direkt miteinander konkurrieren.