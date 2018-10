Bald könnt ihr Android-Apps auf dem Windows-PC nutzen

Microsoft hat ein interessantes neues Feature für Windows 10 angekündigt: Das sogenannte "app mirroring" erlaubt es euch in Zukunft, Apps von eurem Android-Smartphone auf euren PC zu spiegeln.

Die Funktion soll sich über die neue "Your Phone"-App nutzen lassen, die Bestandteil eines am 10. Oktober 2018 erscheinenden Windows-10-Updates ist, berichtet The Verge. Allerdings wird euch das "app mirroring" nicht von Beginn an zur Verfügung stehen. Voraussichtlich werdet ihr Android-Apps erst im Laufe des Jahres 2019 über das Feature auf eurem Windows-PC nutzen können.

Bedienung über Maus, Tastatur und Touch-Screen

Die Android-Apps laufen dabei nicht wirklich auf eurem PC, sondern weiterhin auf eurem Smartphone. Dessen Bildschirminhalte könnt ihr über die "Your Phone"-App aber in vollem Umfang auf dem Monitor eures Rechners wiedergeben. Bedienen könnt ihr auf diese Weise gespiegelte Anwendungen und Spiele dann über die Tastatur, Maus oder das Touch-Display eures Computers.

Das dürfte sich in vielen Fällen als äußerst vorteilhaft erweisen. Denn Spiele machen auf einem großen Bildschirm einfach mehr Spaß. Außerdem könnt ihr Texte auf einer Hardware-Tastatur deutlich komfortabler schreiben als mit dem Software-Keyboard eures Android-Smartphones. In vollem Umfang hat Microsoft die Funktionalität des neuen Features allerdings noch nicht vorgestellt.

Auf einem Event in New York, das in erster Linie für die Präsentation neuer Surface-Geräte vorgesehen war, gab das Unternehmen aber immerhin einen kurzen Vorgeschmack. Ein Besucher der Veranstaltung hat über Twitter Fotos veröffentlicht, die zeigen, wie das Spiegeln von Android-Apps in der Praxis aussehen kann.