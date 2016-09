Banner Saga 2: Fantasy-Strategie-Hit für iOS und Android erschienen

Nachdem "Banner Saga 2" bereits für PC, Mac und Konsolen erschienen ist, folgt jetzt auch eine Version für iOS und Android. Das auf Story fokussierte Fantasy-Strategie-Spiel mit Rollenspiel-Elementen stammt aus der Schmiede von Indie-Entwickler Stoic, der auch für den ersten Teil verantwortlich war.

Dabei muss Banner Saga 2 durchaus in große Fußstapfen treten: Mit Preisen wie "Best Android Game of the Year" oder "Pocket Gamer's Best RPG Game of the Year" hat sich der 2014 erschienene Vorgänger "Banner Saga" bereits auf dem Markt behaupten können. Der Nachfolger katapultiert Euch in ein mittelalterliches Fantasy-Szenario mit 2D-Grafik. Wenn Ihr den ersten Teil bereits gespielt habt, könnt Ihr Euren Speicherstand ins neue Abenteuer übernehmen. In taktischen Gefechten führt Ihr Eure Wikingerclans durch die Geschichte.

Entscheidungen und Konsequenzen

Der Hersteller verspricht eine tolle Geschichte, in der Ihr auch außerhalb der rundenbasierten Kämpfe Entscheidungen treffen müsst. Ihr solltet dabei Eure Schritte gut planen, da sonst einige Charaktere auf der Strecke bleiben könnten. Im Vergleich zum Vorgänger gesellt sich in Banner Saga 2 mit den "Pferdebürtigen" außerdem ein neues Volk von Zentauren hinzu.

Auf der Gaming-Plattform Steam hat Banner Saga 2 bereits über 600 Bewertungen bekommen, der Durchschnitt der User-Meinungen liegt aktuell bei "sehr positiv". Es bleibt abzuwarten, ob sich der Titel auch in die Herzen der Mobile-Gamer schleichen kann. Entwickler Stoic und Publisher Versus Evil gehen aber wohl davon aus, dass ihr Mobile-Game ein Erfolg wird: Der dritte Teil der Reihe soll nämlich schon in Arbeit sein. Das Spiel könnt Ihr im App Store für 4,99 Euro erwerben, im Google Play Store ist der Titel für 5,49 Euro gelistet. Zum ersten Teil der Banner Saga haben wir ein Let's Play-Video erstellt, das Euch schon mal einen Eindruck der Fantasy-Reihe vermitteln sollte.