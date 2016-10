Batman: The Telltale Series jetzt auch für Android erhältlich

Bruce Wayne interessiert's: Batman - The Telltale Series feiert seinen Einstand für Android mit einem Geschenk – die erste Episode des Adventures ist im Google Play Store gratis erhältlich.

Alle vier weiteren Episoden stehen als In-App-Kauf für je 5,49 Euro zur Verfügung. Wer alle auf einmal im Viererpack nimmt, spart und zahlt 15,99 Euro. Bislang sind allerdings insgesamt erst drei Episoden erschienen, weiter sind auch die Fassungen für Steam und iOS nicht. Mindestvoraussetzung für Batman - The Telltale Series ist Android 5.0 Lollipop als Betriebssystem sowie Unterstützung der Grafikschnittstelle OpenGL 3.1.

Batmans Frühgeschichte

Jede Episode von Batman - The Telltale Series dauert rund eine Stunde zum Durchspielen. Aufgrund der zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten bieten das Game wie alle Telltale-Titel – beispielsweise The Walking Dead oder Game of Thrones – durchaus einen Wiederspielwert. Episode 1 mit dem Untertitel "Realm of Shadows" erzählt die Anfangsjahre des dunklen Ritters und lässt Euch bisweilen die Wahl, als Bruce Wayne oder als dessen Alter Ego durch Gotham City zu streifen.

Fans des Fledermausmannes dürfen sich schon auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren gefasst machen, darunter natürlich Batmans treuer Butler Alfred, Comissioner Gordon, Catwoman oder die männermordende Vicki Vale. Grafisch präsentiert sich Batman - The Telltale Series wie alle Titel des Studios: Mit 3D-Grafik und Cartoon-Texturen. Wer als bereits eins der anderen Spiele angezockt hat, weiß, was ihn erwartet.