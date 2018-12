"Battlefield 5": Großes Overture-Update mit neuer Story ist da

Das ging schneller als erwartet: Das erste Kapitel von "Tides of War" ist für Battlefield 5 nun endlich verfügbar. Mit dem Overture-Update erhaltet ihr eine neue Karte sowie einige weitere Inhalte. Eigentlich war schon damit zu rechnen, dass sich der DLC stark verspätet.

Mit dem Kapitel "Ouvertüre" kommt eine neue Story für den Einzelspieler-Modus: In "The Last Tiger" gehört ihr zu einer kleinen Soldatentruppe von Deutschen, die im Jahr 1945 langsam den Krieg verlieren. Mit einem Panzer der Sorte "Tiger 1" schießt ihr euch durch urbanes Gelände in einem ausweglosen Kampf. Die Soldaten unterhalten sich dabei in ihrer eigenen Sprache. Da das Deutsch ist, könnt ihr in diesem Fall wohl auf Untertitel verzichten.

Spielplatz für Panzer-Fahrer

Zur ersten Episode von "Tides of War" gehört auch die Mehrspieler-Karte "Panzerstorm". Diese ist darauf ausgelegt, dass ihr große Kämpfe mit Panzern veranstaltet. Zudem erwartet euch mit dem Overture-Update eine Übungsanlage, auf der ihr an Zielen das Schießen üben könnt. So lassen sich alle Waffen im Spiel gründlich austesten – womöglich findet ihr dadurch sogar einen neuen Favoriten.

Zunächst war unklar, wann das Update überhaupt erscheint. Eigentlich sollte der DLC schon am 4. Dezember 2018 erscheinen. EA hat die Veröffentlichung allerdings gestoppt, da noch ein Problem aufgetaucht ist. Zu diesem Zeitpunkt haben die Entwickler die Erweiterung auf unbestimmte Zeit verschoben. Es wäre also denkbar gewesen, dass ihr das erste Kapitel von "Tides of War" erst in einigen Tagen oder sogar Wochen erhalten hättet. Letztendlich hat sich der Release glücklicherweise nur um knapp 24 Stunden verschoben. Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler alle größeren Fehler behoben haben.