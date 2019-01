"Battlefield V": Das erwartet euch im neuen Kapitel-Event "Stellung halten"

"Blitzeinschlag", das zweite Kapitel von "Battlefield V", geht in die nächste Runde: In dem Event "Stellung halten" erwarten euch zahlreiche Herausforderungen. Wer diese meistert, erhält sowohl eine schlagkräftige als auch eine maßgeschneiderte Belohnung.

Das Event läuft vom 31. Januar bis zum 13. Februar 2019. Teil von "Stellung halten" sind zwei wöchentliche Herausforderungen. Den Beginn macht "Durchbruch": Die Karte teilt sich in diesem Modus in mehrere Sektoren, die zu Spielbeginn dem verteidigenden Team gehören. Während die Angreifer versuchen, die Sektoren nach einer festen Reihenfolge zu erobern, halten die Verteidiger die Stellung.

Viele Herausforderungen für Mütze und Maschinengewehr

Nachdem "Durchbruch" am 6. Februar endet, beginnt die zweite Herausforderung ("Frontlinien") am 7. Februar. EA erklärt: "In diesem Modus kämpfen beide Teams bei einer Art Tauziehen um die Kontrolle von immer nur einer Flagge, wodurch dann die nächste freigeschaltet wird und die Frontlinie sich näher zur feindlichen Basis verschiebt."

Prinzipiell handelt es sich bei den beiden Herausforderungen um sogenannte "Herausforderungsbäume mit Unteraufgaben". Ihr entscheidet selbst, auf welchem Weg ihr sie erklettert. Für jede abgeschlossene Aufgabe erhaltet ihr sogenannte Kapitel-XP. Ihr müsst zum Beispiel drei Runden "Durchbruch" spielen, zehn Ziele erobern, 20 Teamkameraden wiederbeleben und 25 Gegner in Zielbereichen eliminieren. Ihr habt also einiges zu tun.

Wer jeweils auch die letzte Aufgabe meistert, darf sich über eine spezielle Belohnung freuen. Das ist zum einen das Maschinengewehr MMG M1922 für den Versorgungssoldaten ("Durchbruch") und die Kopfbedeckung "Letzter Countdown" für alle Klassen zum anderen ("Frontlinien").