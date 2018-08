"Battlefield V": EA verschiebt Erscheinungstermin

Eigentlich sollte "Battlefield V" in weniger als zwei Monaten erscheinen. Doch daraus wird nun doch nichts. Die für den 19. Oktober 2018 geplante Veröffentlichung verschiebt sich um einen Monat nach hinten, wie EA bekannt gegeben hat.

Neuer Erscheinungstermin ist der 20. November. Wie es dazu gekommen ist, erklärt Oskar Gabrielson, der General Manager des verantwortlichen Entwicklerstudios DICE, auf der offiziellen Webseite zu "Battlefield V": Die geschlossene Alpha-Testphase habe den Entwicklern viel nützliches Feedback eingebracht. Das Gleiche verspreche er sich auch von der Open Beta, die demnächst an den Start gehe.

Mehr Zeit für Gameplay-Anpassungen

Deswegen habe man sich entschlossen, den Launch-Termin von "Battlefield V" zu verschieben. DICE wolle sich genügend Zeit für finale Anpassungen am Gameplay nehmen und sicherstellen, das man alles richtig mache. Explizit erwähnt Gabrielson in diesem Zusammenhang den neuen Live-Service "Tides of War". Offenbar besteht hier noch Optimierungsbedarf.

Kurz vor der Ankündigung der Verschiebung von "Battlefield V" stellte sich heraus, dass einige wichtige Features zum (ursprünglichen) Launch-Termin nicht zur Verfügung stehen würden – etwa der Koop-Modus "Combined Arms" oder die Möglichkeit, Fahrzeuge zu verzieren. Dass der Battle-Royale-Modus zum Start fehlen würde, hatten die Entwickler zuvor bereits bekannt gegeben.

Die vielen fehlenden Funktionen haben die Vorfreude auf das Spiel zuletzt wohl bei einigen Nutzern sinken lassen. Möglicherweise nutzen EA und DICE den nun zusätzlich zur Verfügung stehenden Monat, um zumindest einige der erwähnten Features doch von Beginn an bereitzustellen. Am Termin für die Open Beta ändert sich anscheinend nichts. Ab dem 4. September können Vorbesteller "Battlefield V" testen.