Beats Decade Collection: Jubiläums-Kopfhörer vor Ankündigung aufgetaucht

Offenbar sollten die Kopfhörer der "Beats Decade Collection" erst noch angekündigt werden, doch das kann sich Apple nun sparen: Die Special-Edition-Kopfhörer sind bereits im Netz aufgetaucht, gleich mehrere Händler haben die Details anscheinend zu früh veröffentlicht. Die bislang verfügbaren Informationen geben aber einen Hinweis darauf, wann die offizielle Präsentation angesetzt sein dürfte.

Die Händler Best Buy und Smiths City haben Informationen über die Kopfhörer der "Beats Decade Collection zu früh im Netz angeboten, wie Appleinsider berichtet. Hinter dem Namen verbirgt sich anscheinend eine Special-Edition der populären Produkte Studio 3 Wireless, Solo 3 Wireless, Powerbeats 3 Wireless, BeatsX Wireless und urBeats 3. Ein Beispielbild seht ihr im Tweet am Ende des Artikels.

Schwarz-Rot in limitierter Auflage

Kopfhörer der "Beats Decade Collection" zeichnen sich durch den Farbton "Defiant Black-Red" aus – eine Mischung aus Schwarz und Rot. Mit dieser Edition will der Hersteller, der mittlerweile zu Apple gehört, offenbar sein zehnjähriges Bestehen am Markt feiern. Vor zehn Jahren, im Jahr 2008, erschien der erste Kopfhörer des Unternehmens im Handel. Gegründet wurde die Firma 2006 von dem Rapper Dr. Dre.

Zwar soll es sich bei der "Beats Decade Collection" um eine spezielle Edition in limitierter Auflage handeln, doch die Kopfhörer sind anscheinend nicht teurer als die "herkömmlichen" Ausführungen des jeweiligen Modells. Schon bald wissen wir das wohl auch offiziell: Best Buy hat als frühesten Liefertermin den 4. Juni 2018 angegeben. An dem Tag startet die WWDC 2018 von Apple. Womöglich werden die Kopfhörer also an dem Tag auf der großen Bühne präsentiert.