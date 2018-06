Beats Pill+: iOS-App erhält Update mit Optimierung für iPhone X

Update für die iOS-App von Beats: Der Hersteller von Audiozubehör rollt eine Aktualisierung für die Anwendung zu seinem Lautsprecher Pill+ aus. Damit hat das Unternehmen vor allem Nutzer im Blick, die Apples aktuelles Flaggschiff iPhone X verwenden.

Das Update bringt die App für Pill+ auf Version 1.7, wie 9to5Mac berichtet. Die Aktualisierung der Anwendung hat offenbar nur einen einzigen Zweck: die Darstellung an den großen Bildschirm des iPhone X anzupassen. Neue Features bringt das Update demnach nicht mit. Zuletzt habe die App im Oktober 2017 eine Aktualisierung erhalten, die Bug-Fixes beinhaltete. Insgesamt hätten die Updates der letzten drei Jahre lediglich Fehler ausgeräumt und neue Sprachen ergänzt.

Audio-Gadgets für iPhone-Nutzer

Beats Pill+ ist nicht zuletzt für Nutzer interessant, die einen Lautsprecher für unterwegs suchen, der über einen Lightning-Anschluss verfügt. Nicht nur deshalb ist das Gadget für iPhone-Nutzer interessant, wie das aktuelle Update inklusive iPhone-X-Update für die App belegt. Die Anwendung der Apple-Tochter steht zum kostenlosen Download bei iTunes und im App Store bereit.

Zum zehnjährigen Jubiläum bietet Beats im Juni 2018 etliche seiner Kopfhörer in einer besonderen Ausführung an: So sind zum Beispiel auch die PowerBeats3 Wireless in der rot-schwarzen Edition erhältlich. Derweil gibt es auch neue Gerüchte zu einem smarten Lautsprecher des Unternehmens, der sogar Apples Assistenz Siri unterstützen könnte. Dabei könnte es sich um einen günstigen HomePod-Ableger handeln, der einem Analysten zufolge zum Start etwa 250 Dollar kosten soll.