Beats-Produkte sind bald als rot-schwarze Jubiläumsedition erhältlich

Zum zehnten Beats-Jubiläum bietet Apple eine Sonderkollektion an. Die Serie besteht aus sechs verschiedenen Kopfhörern. Die "Beats Decade Collection" könnt ihr bereits im Apple Store bestellen. Die Kopfhörer in rot-schwarzer Optik sind für alle, "die unerschrocken Neues wagen und ihren eigenen Weg gehen", schreibt das Unternehmen.

Das Aushängeschild der Edition sind die Beats Studio3 Wireless. Die Over-Ear-Kopfhörer kosten 349,95 Euro und damit genauso viel, wie das normale Modell. Sie verfügen über eine adaptive Noise-Cancelling Technologie. Diese nimmt pro Sekunde 50.000 Kalibrierungen vor, sodass ihr euch voll auf eure Musik konzentrieren könnt und euch kein störender Lärm erreicht. Zudem gibt es On-Ear-Kopfhörer: An den Beats Solo3 Wireless hängt ein Preisschild von 299,95 Euro.

Für Sportler und Einsteiger

Am ehesten für Sportler geeignet dürften die Powerbeats3 Wireless für 199,95 Euro sein. Die schweiß- und wasserbeständigen In-Ear-Kopfhörer bringen euer Workout "auf das nächste Level", schwärmt Apple. Bei den BeatsX handelt es sich ebenfalls um einen kabellosen Begleiter. Die In-Ear-Ohrhörer für 149,95 Euro verbindet ihr via Bluetooth und nutzt am Nacken ein Flex-Form-Kabel für sicheren Halt.

Auf Kabel setzt Apple bei seiner hauseigenen Marke nur bei den urBeats3 für 99,95 Euro. Von den Einstiegsmodellen gibt es eine Variante mit 3,5 mm Stecker und eine mit Lightning Connector für iPhone-Modelle ohne Kopfhöreranschluss. Die Sonderedition könnt ihr bereits bestellen, die kostenlose Auslieferung beginnt einen Tag nach dem Start von Apples Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC), also am 5. Juni. Überraschend ist das Angebot der Special-Edition-Kopfhörer nicht. Die Kollektion tauchte bereits vor einigen Tagen im Internet auf.