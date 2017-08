Beats Solo3 Wireless: Apple bietet Kopfhörer in vier neuen Farben an

Mit dem iPhone 7 und dem Wegfall des Klinkenanschlusses hat Apple auch neue kabellose Kopfhörer wie die Beats Solo3 Wireless vorgestellt. Obwohl die On-Ears bereits in einigen Farben zu haben sind, bohrt Apple die Auswahl nun noch weiter auf. In Großbritannien und den USA sind die Kopfhörer nun in vier weiteren Farben erhältlich.

Die vier Varianten in "Turf Green", "Break Blue", "Brick Red" und "Asphalt Grey" gehören zur sogenannten "Neighborhood Collection". Wie MacRumors zunächst berichtete, sollten die neuen Ausführungen der Beats Solo3 Wireless in den USA exklusiv beim Händler Target und in Großbritannien über John Lewis angeboten werden. Mittlerweile ist klar, dass sie auch von Apple selbst verkauft werden.

Große Farbauswahl wird noch größer

Mit dem Einzug der vier neuen Solo3 Wireless-Modelle in die Regale von Apple steigt natürlich auch die Chance darauf, dass die Kopfhörer in den neuen Farben bald auch in Deutschland angeboten werden. Eine offizielle Ankündigung dafür gibt es bisher nämlich leider noch nicht.

Hierzulande sind die Beats Solo3 Wireless bereits in den Farben Weiß, Schwarz, Silber, Gold, Roségold, Ultra Violett, Schwarz-glänzend sowie der nachträglich eingeführten (PRODUCT)Red-Variante erhältlich. Die Preisempfehlung von Apple liegt weiterhin bei etwa 300 Euro. In unserem Test konnten die Kopfhörer vor allem mit ihrer langen Akkulaufzeit punkten.