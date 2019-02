Beats Studio3 Wireless: Diese Special Edition ehrt Superstar Neymar

Beats by Dr. Dre präsentiert die "Neymar Jr 10 Custom Edition Studio3 Wireless"-Kopfhörer

Zur Feier des 27. Geburtstags von Fußball-Star Neymar Jr. haben sich der Sportler und Beats by Dr. Dre zusammengetan – um uns mit einer speziellen Edition der Kopfhörer Beats Studio3 Wireless zu beschenken.

Neymar hat in Paris eine große Geburtstagsfete geschmissen. Wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, hat der Star von Paris St. Germain auch an ein Gastgeschenk gedacht. Jeder seiner Freunde bekam die Over-Ear-Kopfhörer "Neymar Jr 10 Custom Edition Studio3 Wireless". Ab März könnt ihr ebenfalls in den elitären Kreis stoßen: Dann erscheinen die ganz speziellen Kopfhörer für Jedermann.

Kopfhörer im Graffiti-Style

Während die Party unter dem Motto "Rote Nacht" stand, sind die Kopfhörer in einem schlichten Schwarz-Weiß gehalten. Beim Design ließen sich Neymar und Beats von Graffitis in São Paulo inspirieren, der Heimat des brasilianischen Fußballers. Auf der Innenseite ist die Nummer 10 zu sehen. Diese steht sowohl für die Trikotnummer des Kickers als auch für seine 10-jährige Karriere als Profi.

Auch das "Shh…"-Tattoo von Neymars linken Zeigefinger hat einen Platz gefunden – was optimal zu einem der herausragenden Features der Beats Studio3 Wireless passt: Die Over-Ears haben ein sehr gutes Noise-Cancelling, wie Stefanie in ihrem Test zu den Kopfhörern feststellen konnte. Obwohl es sich um eine Sonderauflage handelt, kostet diese mit 349,95 Euro genauso viel wie das Standard-Modell. Wem das Design nicht zusagt, der wird vielleicht mit der Skyline-Edition glücklich.