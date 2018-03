Beats Studio3 Wireless haben ein Problem mit dem Winter

Die Beats Studio3 Wireless hat es kalt erwischt: Offenbar schalten sich die Kopfhörer der Apple-Tochter mitunter einfach aus, wenn die Temperatur eine bestimmte Schwelle unterschreitet. Das ist in Deutschland derzeit wohl häufiger der Fall.

Sobald es kälter als 0 Grad Celsius ist, sollen sich die Kopfhörer Beats Studio3 Wireless automatisch ausschalten, berichtet n-tv. Da es in Deutschland aktuell in vielen Regionen bitterkalt ist, häufen sich angeblich auch die Fälle von Nutzern, die von einer solchen Deaktivierung ihres Beats-Gadgets berichten. Kommen die Kopfhörer nach draußen, soll es in der Regel fünf bis zehn Minuten dauern, bis sie ihren Geist aufgeben.

Zwischen 0 und 35 Grad

Auf den entsprechenden Webseiten zu den Beats Studio3 Wireless findet sich kein entsprechender Hinweis; wohl aber auf den Support-Seiten von Apple zu iPhone, iPad und iPod touch. Dort wird darauf hingewiesen, dass die Geräte am besten bei "einem Temperaturbereich zwischen 0 und 35 Grad" benutzt werden. Sollten die 0 Grad unterschritten werden, könne sich dies negativ auf die Akkulaufzeit auswirken – oder eben zur Abschaltung des Gerätes führen. Zu Problemen dieser Art gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Meldungen.

Der Support von Beats selbst habe diese Temperaturschwelle bestätigt. Solltet ihr also die Studio3 Wireless besitzen und sich diese draußen automatisch ausschalten, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die 350 Euro teuren Kopfhörer gehen wieder, wenn ihr ins Warme kommt – im Studio sollte es ohnehin wärmer als 0 Grad sein. Wie sich die Kopfhörer sonst in der Praxis schlagen, könnt ihr in unserem Test nachlesen.