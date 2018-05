Googles Assistant kann bald euren Friseur anrufen und einen Termin machen

Warum selbst anrufen, wenn es auch jemand anderes machen kann? Der Google Assistant kann für euch bald Termine am Telefon abstimmen.

Als Google den Google Assistant zum ersten Mal vorgestellt hatte, sah die Vision so aus: Ihr könnt per Spracheingabe über den virtuellen Helfer Tische im Restaurant, Kinotickets und Co. buchen. Dabei arbeitet die künstliche Intelligenz mit Diensten wie Open Table zusammen. Das Problem in der Realität: Nicht jedes kleine Unternehmen bietet solche smarten Funktionen an. Google hat sich dafür etwas neues ausgedacht.

Bei Anruf Assistant

Künftig kann der Google Assistant Anrufe für Nutzer übernehmen. In einer Demo auf der Google I/O zeigte Google wie das aussehen könnte. Der Assistant ruft auf Wunsch etwa beim Friseur an und stimmt sich mit dem Gegenüber am anderen Ende auf der Leitung in eurem Interesse an. Machine Learning und künstliche Intelligenz machen es möglich, dass der Assistant dabei nicht nur die Uhrzeit korrekt übermitteln kann, sondern auch extrem freundlich mit dem Gesprächspartner umgeht.

Hilfreich dabei sind dabei auch die sehr menschlich wirkenden Reaktionen. An den passenden Stellen bestätigt der Assistant zum Beispiel mit einem zustimmenden "Hm-m". Auch sonst klang die Stimme in der Demo nicht so mechanisch, wie man es jetzt vom Smartphone kennt. Allerdings: Bis das Feature auch auf Deutsch funktioniert, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern. Bis dahin müsst ihr eure Friseurtermine noch persönlich abstimmen.