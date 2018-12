Die Netto-App ist notwendig

Netto hat bekannt gegeben, dass Kunden ihre Einkäufe ab jetzt auch bargeldlos mit PayPal bezahlen können. Dies ist nicht nur in allen rund 4200 Filialen in Deutschland, sondern auch im Online-Shop des Discounters möglich. Wer den beliebten Bezahldienst nutzen will, benötigt allerdings zwangsläufig die Netto-App. Alternativ könnt ihr natürlich Google Pay nutzen , auch damit könnt ihr inzwischen per PayPal eure Rechnung begleichen – sogar in deutlich mehr Geschäften.Bevor ihr im Netto-Supermarkt an der Ecke bargeldlos per PayPal bezahlen könnt, müsst ihr etwas Vorarbeit leisten. Ladet euch zunächst die kostenlose Netto-App im iTunes-Store von Apple oder im Google Play Store auf euer Smartphone oder Tablet herunter. Nach Erstellen eines Benutzerkontos müsst ihr nur noch mit wenigen Klicks euer PayPal-Konto mit der App verbinden, schon seid ihr bei Netto an der Kasse nicht mehr auf Bargeld angewiesen. Für euren Einkauf mit PayPal wird eine individuelle Nutzer-ID generiert und dem Kassierer mitgeteilt. Der fällige Betrag wird dann über euer PayPal-Konto abgebucht. Die Netto-App bietet noch weitere Funktionen, die euch euren Einkauf bequemer machen sollen. Dazu gehören exklusiv in der App verfügbare Gutscheine und Spar-Coupons, die direkt beim Bezahlvorgang eingelöst werden können. Besitzt ihr eine DeutschlandCard und verknüpft diese mit eurem Netto-Benutzerkonto, so sammelt ihr beim bargeldlosen Bezahlvorgang sogar direkt die Bonuspunkte. Außerdem lassen sich die Rechnungen für eure Einkäufe bequem am Handy einsehen, Kassenbons könnt ihr euch also sparen.