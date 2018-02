Bei Snapchat könnt ihr bald Tausende GIFs nutzen

Der Messenger Snapchat verärgerte seine Mitglieder zuletzt mit einem großen Design-Update. Die jüngste Aktualisierung dürfte die Wogen dagegen zumindest etwas wieder glätten: Die Entwickler integrierten in die Anwendung viele neue GIF-Sticker über einen beliebten Dienst.

Snapchat wurde um eine riesige Ladung animierter Sticker erweitert: Wenn ihr ein Foto oder ein Video in die App laden wollt, lassen sich eure Snaps nun mit unzähligen Motiven aus der GIF-Datenbank von Giphy veredeln. Eine Suchfunktion spuckt die gewünschten Bewegtbilder aus. "Suche in der Stickerauswahl nach GIFs. Danke, GIPHY!", schreibt Snap Inc. im App Store. Das Feature ergänzt die bereits bestehende Bitmoji-Option.

Frei Auswahl und Gestaltung

In einen Snap lassen sich mehrere GIFs integrieren und auf verschiedene Arten etwa skalieren, drehen sowie bewegen. In Videos lassen sich die kleinen Animationen sogar an bestimmte Stellen anpinnen, weiß The Verge. Ein Beispiel: Ihr setzt euch einen animierten Hut auf, der auch dann auf eurem Kopf bleibt, wenn ihr euch durch das Bild bewegt.

Häufig heißt es, Facebook würde in seinen Apps, Snapchat-Funktionen kopieren. In diesem Fall folgt Snap Inc. dem Konzern von Mark Zuckerberg. Die GIF-Option gibt es bei den Instagram Stories bereits seit einigen Wochen. Die App nutzt ebenfalls die Datenbank des Anbieters Giphy. Das Snapchat-Update wird zunächst in Kürze exklusiv für iOS-Geräte veröffentlicht. Android-Nutzer müssen sich noch ein paar Wochen gedulden, berichtet "The Verge".