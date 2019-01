Beliebtestes Foto auf Instagram: Dieses Bild überholt Kylie Jenner

Was ist erfolgreicher: Ei oder Jenner? Auf Instagram fällt die Antwort eindeutig aus. Das Bild eines Eis ist in dem Foto-Netzwerk der beliebteste Beitrag. Kylie Jenner, als bisherige Rekordhalterin, schwört Rache.

Im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt: Das Foto von einem Ei hat auf Instagram fast 27 Millionen Likes abgestaubt und damit einen Rekord geknackt. "Lasst uns einen Weltrekord aufstellen und den beliebtesten Beitrag auf Instagram erstellen", heißt es im ursprünglichen Kommentar zu einem simplen Bild von einem Ei. Weitere Bilder gibt es auf dem Kanal der selbst ernannten Egg Gang nicht. Aber die Aufforderung alleine reichte Millionen von Menschen, um in der App auf das Herzchen zu tippen.

Ein Ei ist zu Schaden gekommen

Bisher trug Kylie Jenner den Titel als Queen of Instagram. Das US-Model bekam im Februar 2018 für ein Foto ihrer Tochter mehr als 18 Millionen Likes. Es sei nichts Persönliches gewesen, zitiert das Portal Buzzfeed die neue Rekordhalterin. Bei der soll es sich um ein britisches Huhn namens Henrietta und ihr Ei Eugene handeln. Kylie Jenner sieht das offenbar anders. Auf Instagram schreibt sie: "Nimm das, kleines Ei" und zeigt ein Video, in dem sie ein Ei auf heißem Asphalt brät.

Kann sich die Schwester von Kim Kardashian, die auf Instagram 123 Millionen Abonnenten hinter sich weiß, ihren Titel zurückholen? Ganz so einfach dürfte das nicht werden. Die Egg Gang kündigte bereits die nächste Aktion an und will sich offenbar erneut auf eine Eigendynamik verlassen, die soziale Netzwerke mitunter mitbringen.