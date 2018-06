Besitzt das iPhone SE 2 doch eine Notch?

In unserem Konzept hat das neue iPhone SE eine Notch

Das iPhone SE 2 dürfte das kleinste Smartphone im aktuellen Apple-Portfolio werden, sorgt aber für das größte Rätselraten: Bekommt das kompakte Modell eine Notch oder nicht? Ein neuer Leak deutet wieder auf ein Design hin, das dem iPhone X ähnelt.

Auf Twitter zeigt Sonny Dickson zwei Display-Schutzfolien, die größere soll zum iPhone X gehören, die deutlich kleinere zum iPhone SE 2. Beide haben ein gemeinsames Detail: Sie haben am oberen Rand eine Aussparung, die für eine Notch vorgesehen ist. Der Schnappschuss deckt sich wohl auch mit vorausgegangenen Berichten, laut denen die Notch des iPhone SE 2 nur 1,82 cm breit ist, so 9to5mac. Die Aussparung des iPhone X ist (auch auf dem Foto) etwa doppelt so groß. Mitte Mai gab es laut dem Portal allerdings auch Meldungen, nach denen Apple selbst noch gar keine finale Design-Entscheidung bezüglich des iPhone-SE-Nachfolgers getroffen habe.

Echt oder Fake?

Allgemein sollten solche Leaks aber noch mit Vorsicht behandelt werden. Immer wieder tauchen im Netz Bilder von Display-Schutzfolien auf, die angeblich zu noch nicht veröffentlichten Geräten gehören. Diese wurden allerdings oft nicht in Zusammenarbeit mit einem Smartphone-Hersteller, sondern auf Basis geleakter Bilder erstellt.

Auch Leaker Sonny Dickson lag in der Vergangenheit zwar mehrfach mit seinen Leaks richtig, doch immer ist das nicht der Fall. Um herauszufinden, ob sein Hinweis der Wirklichkeit entspricht, müssen wir wohl noch bis zum Herbst 2018 warten. Dann wissen wir auch, ob Apple das iPhone SE 2 ohne Kopfhöreranschluss gebaut hat.