Besitzt das OnePlus 6 eine Rückseite aus Holz?

In Nordamerika hat OnePlus den Verkauf des 5T bereits eingestellt. Das könnte ein Anzeichen für eine baldige OnePlus-6-Enthüllung sein. Leak-Experte Evan Blass hat nun ein Bild auf Twitter veröffentlicht, auf dem das Smartphone zu sehen sein soll.

Den entsprechenden Tweet findet ihr am Ende des Artikels. In dem darin enthaltenen Bild sehen wir das mutmaßliche OnePlus 6 auf der Vorderseite liegend. Was sofort auffällt, ist die strukturierte Rückseite, die aussieht, als könnte sie aus Holz bestehen. Es dürfte sich allerdings eher um speziell behandeltes Metall handeln.

Klinkenanschluss bleibt wohl erhalten

Sollte sich das Bild als authentisch erweisen, könnte man aber wohl die Rückseite aus Glas ausschließen, die das OnePlus 6 früheren Gerüchten zufolge haben soll. Denkbare wäre auch, dass es sich um eine austauschbare Rückseite handelt. Allerdings sieht es auf dem Bild eher nicht danach aus.

Interessantes gibt auch die Unterseite des mutmaßlichen OnePlus 6 preis: Offenbar verabschiedet sich der Hersteller bei seinem neuen Flaggschiff nicht vom Kopfhöreranschluss. Viele Konkurrenten lassen diesen bei ihren aktuellen Top-Smartphones weg, um Platz zu sparen – oder um einfach mit dem Trend zu gehen.

Außerdem zeigt sich auf der Rückseite des Geräts ein eckiger Fingerabdrucksensor, der offenbar unter einer zentral platzierten Hauptkamera zu finden sein wird – ähnlich wie es Samsung bei dem Galaxy S9 gelöst hat. Bilder zur Vorderseite hat Evan Blass leider noch nicht veröffentlicht. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass es bei dem OnePlus 6 eine Notch geben wird.