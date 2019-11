Das Samsung Galaxy A51 bekommt offenbar eine Quad-Kamera. Das Mittelklasse-Smartphone hätte damit sogar eine Linse mehr als das derzeitige Samsung-Flaggschiff, Galaxy S10. Einem neuen Gerücht zufolge soll noch eine weitere Besonderheit Teil des Setups sein, das die Premium-Klasse blass aussehen lassen würde.

Bisher ging die Gerüchteküche davon aus, dass Samsung auf der Rückseite des Galaxy A51 eine Weitwinkel-, Ultra-Weitwinkel-, Tiefen- und Tele-Kamera integriert. Das Handy hätte sich dann das Galaxy A9 (2018) als Vorbild genommen. Wie SamMobile nun aber berichtet, handelt es sich bei dem vierten Kamerasensor um ein 5-MP-Makroobjektiv.

Besondere Aufnahmen von Insekten, Blumen und Co.

Mit diesen könnt ihr tolle Nahaufnahmen von Motiven machen. Der Vorteil gegenüber einem Teleobjektiv: Diese haben noch einmal eine kürzere Mindesteinstellentfernung. Ihr könnt also näher an das Motiv herangehen und es groß abbilden, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Eine solches Ausstattung macht sich unter anderem bei Aufnahmen in der Natur (Insekten und Blumen) bezahlt. Ein Beispiel aus der Makrofotografie findet ihr unter diesem Absatz. Eine solche Linse würde euch also ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten geben.

Neuer Trend? Kameras in L-Form

Die anderen drei Kameras auf der Rückseite des Galaxy A51 umfassen eine Hauptkamera (48 MP), eine Ultraweitwinkel-Linse (12 MP) und einen Sensor zur Tiefenerkennung (5 MP). Der Fokus soll dabei insbesondere auf dem Ultraweitwinkel-Objektiv liegen, das im Vergleich zu bisherigen Mittelklasse-Smartphones von Samsung spürbar bessere Fotos ermöglichen soll.

Laut eines Leaks sind die Kameras in einer L-Form angeordnet, während das Smartphone auf der Vorderseite Ähnlichkeit mit dem Galaxy Note 10 haben soll. In die L-Kamera scheint sich Samsung ein wenig verguckt haben: Das Galaxy A71 soll ebenfalls ein solches Design bekommen, wie erste Bilder zum großen Bruder des A51 zeigen. Das Gerät dürfte ebenfalls ein Makro-Objektiv bekommen, vermutet das Portal.