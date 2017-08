Beta-Test für "Fifa 18" startet: Schlechte Nachrichten für deutsche Fans

Am Donnerstag ist die Closed Beta zum kommenden Fußball-Game "Fifa 18" gestartet. Einige ausgewählte Spieler dürfen schon jetzt den virtuellen Ball rollen lassen. Nur deutsche Fans haben das Nachsehen.

Ungefähr eine Woche soll die Beta dauern. Getestet werden sollen vor allem die Spielmodi "Anstoß", "Pro Clubs", "Karriere" und "Ultimate Team". Deutsche Spieler müssen sich leider noch in Geduld üben. Denn Entwickler EA hat nur eine kleine Anzahl an Spielern aus Großbritannien und den USA für den Betatest zugelassen. Deutsche Fans der Fußballsimulation sind außen vor. Voraussetzung war außerdem ein Mindestalter von 18 Jahren und regelmäßiges Spielen von "Fifa 17".

Ein weiterer Dämpfer für die Fangemeinde: Die Betatester dürfen das Spiel weder streamen, noch Fotos veröffentlichen oder über das Spielerlebnis reden. Gamer, die dieses Jahr die Gamescom in Köln (22.-26. August) besuchen, düfen aber immerhin für ein paar Minuten virtuelles Gebolze anstehen. Alle anderen können nur hoffen, dass EA auch in diesem Jahr zwei Wochen vor Release eine Demo-Version veröffentlicht.

"Fifa 18" erscheint dann am 29. September für Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One und die Nintendo Switch. Allerdings ist die Nintendo-Version technisch nicht in der Lage, mit der Frostbite-Engine umzugehen. Das bedeutet: Die Einzelspielerkampagne "The Journey" lässt sich deswegen nicht auf der Hybridkonsole zocken. Einzelne Matches sind hingegen kein Problem.