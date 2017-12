"Beyond Good & Evil 2": Neue Details heute Abend per Live-Stream

Mit der Ankündigung von "Beyond Good & Evil 2" während der E3 2017 in Los Angeles, sorgte Hersteller Ubisoft für feuchte Augen bei den Fans. Die vorgestellte Tech-Demo konnte darüberhinaus mit einigen nie dagewesenen Features begeistern. Heute Abend gibt es weitere Details im Live-Stream zu sehen. Wir haben die Einzelheiten.

Heute, am Abend des 7. Dezember, veranstaltet Ubisoft den ersten offiziellen Live-Stream zu kommenden Open-World-Abenteuer "Beyond Good & Evil 2", welches unter der fachmännischen Leitung von Rayman-Erfinder Michel Ancel entsteht. Der sogenannte Space Monkey Report wird auf YouTube, Twitch und Facebook zu sehen sein.

Was gibt es zu sehen?

Laut Ubisoft soll dieser Live-Stream in regelmäßigen Abständen ausgestrahlt werden und die Fans über den Entwicklungsstand des höchst ambitionierten Spiele-Projekts auf dem Laufenden halten. Einen genauen Erscheinungstermin für "Beyond Good & Evil 2" gibt es bis jetzt noch nicht, aber vor Herbst 2019 ist auf keinen Fall mit dem Titel zu rechnen. Während der diesjährigen E3 wurde das Spiel unter großen Beifall erstmals angekündigt. Kurz danach ging Schöpfer Michel Ancel dann mit einer Tech-Demo, die ihr euch hier ansehen könnt, auf Tour. Und das Gezeigte kann wirklich ausnahmslos überzeugen. Seien es die genial umgesetzten Größenverhältnisse in der gigantischen Spielwelt oder die Darstellung von echter Beschleunigung und Geschwindigkeit. Das war vorher so in noch keinem Spiel zu sehen.

