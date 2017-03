Bild von Hüllen-Hersteller zeigt Kamera des Galaxy S8

Neues Bild zeigt den Kameraaufbau des Galaxy S8: Etliche Drittanbieter von Zubehör haben bereits Bilder von Schutzhüllen veröffentlicht, in denen auch der Galaxy S7-Nachfolger selbst zu sehen ist. Nun ist ein weiteres Bild erschienen, das die Kamera deutlich zeigt.

Auf dem Bild, das der Hüllen-Hersteller DBrand über seinen Twitter-Account veröffentlicht hat, ist deutlich zu erkennen, dass die Kameralinse ein kleines Stück aus dem Gehäuse herausragt. Außerdem bestätigt die Abbildung erneut, dass der Fingerabdrucksensor im Vergleich zum Vorgänger beim Galaxy S8 auf die Rückseite gewandert ist und sich nun neben der Kamera befindet. Auch wenn die Vorderseite des Smartphones nicht gezeigt wird, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Bildschirm einen großen Teil der Vorderseite einnimmt und kein Platz für den Sensor bleibt.

In diesem Artikel O2 Free M

Release erst Ende April

Der Tweet teasert sogenannte "Skins" an, die DBRand für das neue Vorzeigemodell von Samsung herausbringt. Neben den Namen der beiden Versionen, "Galaxy S8" und "Galaxy S8+" und Links, die zu den Produktseiten führen, hat der Hersteller lediglich den Satz "Stell keine Fragen." hinzugefügt. Bei den Hüllen von DBrand handelt es sich nicht um Cases, die das Gerät bei Stürzen vor Schäden bewahren sollen, sondern eher um eine Art zweite Haut, die vor Fingerabdrücken schützt.

Samsung wird das Galaxy S8 am 29. März 2017 auf einem speziellen Event der Öffentlichkeit präsentieren, das in New York stattfindet. Der Release des High-End-Smartphones soll Gerüchten zufolge einen knappen Monat später erfolgen. Angeblich beträgt der Preis für das S8 zum Marktstart mindestens 799 Euro; das S8 Plus soll ab 899 Euro erhältlich sein.