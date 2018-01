Bis einer weint: Lustige Fitness-Fails und -Videos aus dem Netz

Wenn es um Fitness geht, neigen Menschen zu krasser Selbstüberschätzung. Vor allem wer selbst schon gnadenlos an Bällen, Barren, Gewichten, den Füßen oder der Schwerkraft gescheitert ist, wird an diesen Fitness-Fails und Workout-Parodien seine helle (Schaden-)Freude haben.

Sehr beliebt sind die Fitness Fails aus der Kategorie: Alter, stemmst du überhaupt, oder was machst du da?

Vorsicht, Sportsfreunde: Nicht, dass sich noch einer weh tut. Die meisten Unfälle passieren zuhause, deswegen: Erstmal kleine Fische fischen, nech...

Zu zweit ist einfach alles schöner, vor allem im Gym, nicht wahr, "Bros" ?

Was sich zwischen Hanteln und Klimmzugstange so für Schweißmonster, Protein-Junkies, Disco-Pumper, Poser und hoffnungslose Fälle tummeln, wissen wir doch alle:

Wenn es um Fitness geht, sollte man wirklich ehrlich zu ich selbst sein, alles andere ist doch peinlich:

Manche Trends sind einfach nur lachhaft...

Und wenn man schon jeden Trend mitmachen muss, dann auch richtig – aufgeben ist keine Option:

Egal, wie lächerlich ihr dabei ausseht, nehmt euch ein Beispiel an Aerobic-Ikone Jane Fonda, und trainiert mit größtmöglicher Würde:

Und wenn es dann doch mal albern wird, seid nicht beleidigt – ausgelacht wurden schon die Besten: selbst unser Arnie in einer seiner ersten Filmrollen, in der Serie "The Streets of San Francisco":

Selbst wenn das Workout fruchtet, übertreibt es nicht, es gibt auch immer noch den Tag danach – oder wollt ihr, dass es euch nach dem Leg Day "geht", wie Leo in "Wolf of Wolf Street"?!?

Dann doch lieber einfach so in die fesche Sport-Klamotte schlüpfen und den fitten Lifestyle leben – ohne dafür zu leiden:

Läuft bei euch! :D

