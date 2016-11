Black Friday: Die besten Apps und Games für iOS und Android im Angebot

Anlässlich des heutigen Black Friday sind zahlreiche iOS- und Android-Apps günstiger. Im Folgenden wollen wir Euch eine Auswahl praktischer Tools und unterhaltsamer Games bieten, die derzeit im Angebot sind.

Sowohl Apples App Store als auch Googles Play Store haben sich aktuell ganz den Schnäppchen verschrieben. Android-Nutzer bekommen im Shop gleich eine ganze Palette an "Cyber-Deals" präsentiert, darunter Apps, Bücher, Alben und TV-Staffeln. Auch Googles Musikstreaming-Dienst Play Music ist günstiger und für Neukunden vier Monate lang kostenlos, ehe der Service 9,99 Euro pro Monat kostet.

Zocken, gucken, hören

Auch Gamer kommen im Play Store auf Ihre Kosten. Der Knobel-Hit Monument Valley kostet derzeit nur 50 Cent. Gleiches gilt für LEGO Jurassic World und Hitman: Sniper. Anspruchsvollere Kost gibt es mit dem Kriegsgebiet-Survival-Spiel This War of Mine für 2,99 Euro. Wer lieber einen heißen Reifen fährt, erhält Need for Speed für 50 Cent. Mit 4,29 Euro ist Final Fantasy Tactics zwar immer noch vergleichsweise teuer, dafür erhaltet Ihr aber eines der besten Japano-Strategiespiele mit 70 Prozent Rabatt. Google hat eine Gesamtliste an vergünstigten Apps erstellt, die hier zum Durchstöbern einlädt.

Die iOS-Fassung von Final Fantasy Tactics ist mit 3,99 Euro übrigens noch etwas günstiger. Wer auf der Suche nach einer umfangreichen HDR-App für sein neues iPhone 7 ist, wird vielleicht mit Hydra glücklich – derzeit für 2,99 Euro für die Hälfte des Normalpreises zu haben. In eine ähnliche Kerbe schlägt die Photoshop-Alternative Pixelmator, derzeit für 1,99 Euro erhältlich. Geometry Wars 3 hingegen lädt zu einer entspannten Runde Rumballern zwischendurch ein und kostet mit einem Rabatt von 70 Prozent aktuell 2,99 Euro. iPad Pro-Besitzer dürfen seit dem letzten Update sogar zu zweit gleichzeitig auf Highscorejagd gehen.