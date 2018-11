Black Friday im Google Play Store: Diese Angebote erwarten euch

Auch der Google Play Store hält Black-Friday-Angebote für euch bereit. Diese gelten allerdings nicht nur an besagtem Freitag, sondern ab sofort. Die Rabatte betreffen Spiele, In-App-Käufe, Filme und Hörbücher.

Bis zu 80 Prozent Nachlass gibt es im Google Play Store derzeit für ausgewählte "Premium-Games". Unter anderem sind das hervorragende Rollenspiel "Star Wars: Knights of the Old Republic" (2,99 Euro statt 9,49 Euro) und "Final Fantasy Tactics" (4,19 Euro statt 13,99 Euro) reduziert – besonders erstgenannter Titel ist eigentlich Pflichtkauf für Fans des Genres. Ebenfalls eine Überlegung wert sind Teil 1 und 2 von "Monument Valley", die derzeit jeweils 99 Cent kosten. Zu den weiteren Schnäppchen zählt "The Amazing Spider-Man 2" für 1,49 Euro statt regulär 6,99 Euro. Insgesamt sind 17 Premium-Spiele für Android reduziert.

Großes Angebot für Schnäppchenjäger

Auch für einige Android-Apps gibt es Rabatte. Diese senken jedoch nicht den Kaufpreis, sondern die Kosten für In-App-Käufe: 50 Prozent Nachlass erhaltet ihr auf Jahres-Abos von "Freeletics Bodyweight" und "Fabulous – Motivierend!", 40 Prozent auf ein Abonnement bei "Headspace: Meditation & Achtsamkeit".

Beim Kauf von Filmen könnt ihr aktuell sogar bis zu 70 Prozent sparen. Unter den über 50 reduzierten Filmen findet ihr Highlights wie "Wolf of Wall Street" (3,99 statt 8,99 Euro), "Kingsmen – The Golden Circle" (6,99 Euro statt 11,99 Euro), "Ziemlich beste Freunde" (2,99 Euro statt 7,99 Euro) oder "Logan – The Wolverine" (3,99 Euro statt 9,99 Euro).

Hörbücher sind im Google Play Store um bis zu 60 Prozent reduziert. Günstiger gibt es beispielsweise "Der Schwarm" von Frank Schätzing (8,99 Euro statt 19,95 Euro), "1984" von George Orwell (9,95 Euro statt 15,95 Euro) oder "Ich bin Zlatan" von Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic (9,99 Euro statt 24,95 Euro).