Top-Deal zum Cyber Monday: Zwei Samsung Galaxy S7 zum Preis von einem

Saturn und Media Markt bieten das Galaxy S7 und S7 Edge ab dem heutigen Black Friday zum Schnäppchenpreis an. Beim Kauf eines der beiden Topmodelle von Samsung spart Ihr 150 Euro gegenüber dem regulären Kaufpreis. Samsung selbst kündigt derweil einen eigenen Deal für Montag an.

So ist das Galaxy S7 Edge für 499 Euro zu haben, während normalerweise 649 Euro fällig werden. Das Galaxy S7 kostet ab heute 399 statt 549 Euro, ist sowohl bei Saturn als auch bei Media Markt aber aktuell bereits vergriffen. Die Deals gelten aber bis zum Cyber Monday am 28. November 2016, sodass die Chance besteht, dass noch mal eine Charge erhältlich sein wird.

Bei Saturn und Media Markt nur in weiß

Während die Shopseite von Saturn das günstige Galaxy S7 nicht mehr anzeigt, ist sie bei Media Markt noch online und weißt darauf hin, dass das Gerät nur Online nicht mehr verfügbar ist. In einigen Märkten ist vor Ort laut Verfügbarkeits-Anzeige aber teilweise noch ein Kontingent vorhanden. Am 25. November um 9:15 Uhr gilt das in Hamburg beispielsweise für die Filialen in Altona, Nedderfeld und Oststeinbek.

Allzu viel Zeit solltet Ihr Euch aber nicht lassen, da in den Märkten der Bestand jeweils als "sehr gering" angegeben wird. Zudem gilt das Angebot sowohl für das Galaxy S7 als auch für das Galaxy S7 Edge nur für die Ausführung in Weiß. Solltet Ihr leer ausgehen oder Euch die Farbe nicht zusagen, dann hat Samsung am Cyber Monday ein Alternativ-Angebot für Euch.

Alternative: Zwei Geräte zum Preis von einem

Auf der offiziellen Shopseite zu den Black-Friday-Deals kündigt das Unternehmen nämlich eine 2-für-1-Aktion für die beiden Topmodelle an – versteckt im Kleingedruckten ganz unten. Soll heißen, wenn Ihr am 28. November ein Galaxy S7 oder S7 Edge bei Samsung im Online-Shop kauft, bekommt Ihr zwei Top-Smartphones für den Preis von einem.

Auch hier dürfte die Menge begrenzt sein. Stellt Euch also am besten schon mal den Wecker, damit Ihr um Mitternacht gleich zuschlagen könnt. Das Galaxy S7 kostet dort 699 Euro, kostet Euch am Cyber Monday pro Gerät also 349,50 Euro. Das Galaxy S7 bietet Samsung regulär für 799 Euro an, was bei zwei Stück einem Einzelpreis von 399,50 Euro entspricht.