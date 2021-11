Auch am Mittwoch hält die Schnäppchenjagd bis zum ersten Höhepunkt am Freitag an. Die Händler locken weiterhin kurz vor Black Friday mit Smartphone-Deals. Teilweise werden die Vorräte allerdings bei guten Angeboten knapp. Wir haben für euch Handy-Angebote und Smartwatch-Deals herausgesucht und geprüft, ob sie sich tatsächlich lohnen.

Black Friday Woche: Smartphone-Deals – Apple, Samsung, Xiaomi & Co.

Der echte Höhepunkt des Wahnsinns mit Black-Friday-Angeboten rückt immer näher. Mittlerweile befinden wir uns in der Black-Friday-Woche. Einige Anbieter wie Amazon haben bereits in der vergangenen Woche die Black Week mit Rabatten ausgerufen. Beliebte Händler wie Saturn und MediaMarkt sind ebenfalls schon mit dabei. Und auch der CURVED-Shop hält Black-Week-Deals bereit. Im Bereich Technik gibt es unter Smartphones und Smartwatches wie immer besonders viele potenzielle Schnäppchen. Wir haben einige Angebote ausgesucht und geprüft.

Hier findet ihr einige interessante Handy-Deals von beliebten Herstellern wie Samsung, Apple und Xiaomi. Aber unter anderem auch aufsteigende Marken wie Oppo oder OnePlus können dabei sein. Ihr solltet bei besonders attraktiven Deals aber nicht zu lange zögern, da diese erfahrungsgemäß entsprechend schnell vergriffen sind.

Gut zu wissen: Wir aktualisieren diese Übersicht regelmäßig, da in der Zeit bis zum Cyber Monday immer wieder neue Schnäppchen auftauchen können und andere wiederum schnell vergriffen sind. Es lohnt sich also, öfter vorbeizuschauen oder ein Bookmark für diese Übersicht anzulegen.

Letztes Update: 24.11.2021, 11:08 Uhr

Samsung-Angebote zur Black Friday Woche

Samsung Galaxy S20 FE – für 399 Euro (statt 649 Euro): Das starke Angebot von Saturn und MediaMarkt zur NE-Version des Galaxy S20 FE ist mittlerweile weitestgehend ausverkauft. Amazon liefert dafür jetzt bedingt nach. Dort bekommt ihr momentan das Smartphone erneut für tatsächlich günstige 399 Euro in Grün oder Lavender (128 GB / 6 GB RAM). Stimmen die Angaben von Amazon, handelt es sich hier ebenfalls um die Snapdragon-Variante des 4G-Handys. Außerdem erhaltet ihr exklusiv 36 Monate Herstellergarantie.

Seid ihr auf der Suche nach viel Leistung für den Preis, ist das S20 FE eine gute Wahl. Ihr bekommt eine etwas angepasste Version des Vorjahres-Flaggschiffs mit starkem Prozessor, großem 120-Hz-AMOLED-Display und einer sehr guten Triple-Kamera. Auf eine Glasrückseite müsst ihr hier aber verzichten. Ihr solltet schnell zugreifen, da die Farben vermutlich nicht lange verfügbar bleiben werden.



Samsung Galaxy A52s 5G – für 333 Euro (statt 399 Euro): Die Vorräte dieses Angebots bei Saturn und MediaMarkt neigen sich dem Ende zu. Aktuell steht die Verfügbarkeitsampel in den Online-Shops der Elektronikmärkte auf gelb. Das bedeutet, dass der Artikel zwar noch lieferbar ist, es aber unter Umständen zu längeren Wartezeiten bei der Auslieferung kommt. Je nach Farbe verschiebt sich dieser Zeitpunkt aktuell um eine Woche oder länger. Sollten die Shops nicht nachlegen, dürfte das Mittelklasse-Smartphone bald ausverkauft sein.

Es handelt sich bei diesem Smartphone um eine minimal aufgefrischte Version des beliebten Galaxy A52 5G mit einem 6,5 Zoll AMOLED-Display, 120 Hz Bildwiederholrate, einer 64-MP-Dreifachkamera (+ Tiefensensor) und einem etwas neueren Chipsatz. Außerdem ist ein schnelleres Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Ein starkes Gesamtpaket für preisbewusste Nutzer. Der Preis kann sich sehen lassen. Günstiger gab es das Samsung-Handy bis jetzt noch nicht. Hier könnt ihr zuschlagen.

Galaxy S20 FE oder A52s bei Saturn und Amazon? Wir helfen euch bei der Entscheidung

Deals zu Xiaomi-Smartphones

Xiaomi 11 Lite 5G NE – für 299 Euro (statt 375,99 Euro): Das durch Glas und ein dünnes Gehäuse edel anmutende Xiaomi-Smartphone ist in der New Edition des Mi 11 Lite mit dem neueren Snapdragon-778G-Prozessor ausgestattet worden. Sucht ihr ein Smartphone, das ein großes 6,5 Zoll AMOLED-Display (90 Hz) sowie eine ordentliche 64-MP-Triple-Kamera besitzt und dabei trotzdem superleicht (nur 159 g) bleibt, ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE eine gute Option.

Den Deal gibt es wieder bei MediaMarkt oder Saturn – und er lohnt sich. Seit dem Start für 399 Euro gab es das Handy noch nicht günstiger. Ein neuer Tiefpreis also, solltet ihr euch nicht direkt das Xiaomi 11 Lite 5G NE mit Vertrag zulegen wollen.

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist eine aufgefrischte Version des Xiaomi Mi 11 Lite 5G (© 2021 CURVED )

Poco F3 5G – für 299 Euro (statt 419 Euro): Amazon hat einen guten Deal aus den vergangenen Tagen noch einmal wiedererweckt. Das Poco F3 5G gibt es in der Ausstattungsvariante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher erneut für günstige 299 Euro. Außerdem bekommt ihr kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer kostenlos dazu. Allerdings ist das Angebot auf die Farbe Schwarz begrenzt und erst ab dem 2. Dezember lieferbar. Hier solltet ihr also schnell sein. Das Smartphone lohnt sich für euch, wenn ihr ein sehr günstiges Gaming-Smartphone sucht. Der Snapdragon 870 liefert zusammen mit dem 120-Hz-AMOLED-Display Performance, die fast an Flaggschiffe herankommt. Dafür müsst ihr in anderen Bereichen (z.B. Kamera oder Materialwahl) Abstriche machen. Preislich bleibt es weiterhin ein sehr gutes Angebot.

OnePlus, Oppo & mehr: Weitere Smartphone-Deals

Realme 8 – für 189 Euro (statt 259 Euro): Amazon bietet euch aktuell das Realme 8 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher günstiger an. Die Ausstattung des Einsteiger- bis Mittelklasse-Smartphones von BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Vivo) ist verlockend: Auffälliges Design, 6,4 Zoll AMOLED-Display, Vierfachkamera und ein riesiger 5000-mAh-Akku. Wer ein möglichst günstiges Smartphone mit ordentlicher Ausstattung sucht, findet hier eine Option.

Wir würden dennoch dazu raten, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Für ca. 50 Euro mehr gibt es teilweise das Xiaomi Redmi Note 10 Pro im Angebot. Dann bekommt ihr nicht nur einen neueren und effizienteren Prozessor sowie ein Display mit 120 Hz (statt 60 Hz), sondern auch eine stärkere 108-MP-Hauptkamera. Zudem ist die Makro-Kamera mit 5-MP (statt 2 MP) deutlich brauchbarer. Das Gesamtpaket konnte in unserem Test zum Redmi Note 10 Pro wirklich überzeugen.

Apple: Aktuelle iPhone-Angebote

Apple Shopping Event mit Geschenkkarten: Wirklich starke Einzelangebote für iPhones gibt es während des Black Friday oft nur begrenzt. Apple hat nun aber zumindest ein eigenes Event angekündigt. Ab dem 26.11.2021, der eigentliche Black Friday, startet das Apple-Black-Friday-Event. Wer über Apple direkt qualifizierte Produkte kauft, bekommt Gutscheine für den App Store oder iTunes mit unterschiedlichem Wert.

Über eBay gibt es zwar immer wieder reduzierte iPhones, hier solltet ihr jedoch vorsichtig sein: Zu Events wie der Black-Friday-Woche locken viele Händler auf der Plattform mit super Deals. Doch nicht alle Anbieter sind zuverlässig oder vertrauenswürdig. Wir raten dort von schnellen Käufen bei "zu guten" Deals ab, solange es sich nicht um einen größeren Anbieter handelt.

Black Friday Woche am Mittwoch: Smartwatch-Deals

Neben Smartphones und einigen Laptop- und Gaming-Deals gibt es natürlich auch Smartwatches, die heruntergesetzt werden. Wir haben hier schon einmal interessante Uhren herausgesucht.

Samsung Galaxy Watch 3 (GPS) 44 mm – für 166 Euro (statt 199 Euro): Für Android-Nutzer gibt es bei MediaMarkt und Saturn die etwas gealterte Galaxy Watch 3 in Mystic Black zum Tiefpreis. Erst vor wenigen Tagen war die Uhr für 199 Euro im Angebot. Nun ist sie noch einmal günstiger geworden.

Während die diesjährigen Samsung-Smartwatches mittlerweile auf Google WearOS setzen, läuft auf dieser Uhr noch das hauseigene Tizen. Nutzt ihr vor allem ein Smartphone des südkoreanischen Herstellers, funktioniert diese Uhr immer noch sehr gut. Ab dem Markteinführungsdatum bietet Samsung außerdem noch 3 Jahre Software-Support. Bis 2023 sollte die Uhr also weiterhin mit wichtigen Updates versorgt werden.