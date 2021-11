Es ist endlich so weit, heute ist mit dem Black Friday der Höhepunkt dieser Black Week gekommen. Viele Angebote laufen schon seit dieser oder sogar letzter Woche. Manche Hersteller zünden jetzt bei ihren Smartwatch- oder Smartphone-Deals noch einmal den Turbo und schalten neue Handy-Angebote frei, die mit günstigen Preisen locken sollen. Wir haben für euch verschiedene aktuelle Angebote herausgesucht und geprüft, ob sie sich für euch tatsächlich lohnen.

Black Friday: Smartphone-Deals – Apple, Samsung, Xiaomi & Co.

Der echte Höhepunkt des Wahnsinns ist mit den Black-Friday-Angeboten jetzt endlich da. Heute schalten viele Shops noch einmal neue Deals frei. Einige Anbieter wie Amazon haben bereits in der vergangenen Woche die Black Week mit Rabatten ausgerufen. Beliebte Händler wie Saturn und MediaMarkt sind ebenfalls schon seit einer Weile mit Angeboten dabei. Und auch der CURVED-Shop hält Black-Week-Deals bereit. Im Bereich Technik gibt es unter Smartphones und Smartwatches wie immer besonders viele potenzielle Schnäppchen. Aber auch einige Reinfälle. Wir haben einige Angebote ausgesucht und geprüft.

Hier findet ihr einige interessante Handy-Deals von beliebten Herstellern wie Samsung, Apple und Xiaomi. Aber unter anderem auch aufsteigende Marken wie Oppo oder OnePlus können dabei sein. Ihr solltet bei besonders attraktiven Deals aber nicht zu lange zögern, da diese erfahrungsgemäß entsprechend schnell vergriffen sind.

Gut zu wissen: Wir aktualisieren diese Übersicht regelmäßig, da in der Zeit bis zum Cyber Monday immer wieder neue Schnäppchen auftauchen können und andere wiederum schnell vergriffen sind. Es lohnt sich also, öfter vorbeizuschauen oder ein Bookmark für diese Übersicht anzulegen.

Letztes Update: 26.11.2021, 11:25 Uhr

Samsung-Angebote zur Black Friday Woche

Samsung Galaxy A12 + Galaxy Buds Live – für 169 Euro: Samsung selbst lockt mit einem neuen Bundle-Angebot. Ihr bekommt das Einsteiger-Smartphone Galaxy A12 und die Earbuds Galaxy Buds Live für insgesamt 169 Euro. Wer ein absolutes Einsteiger-Gerät sucht, bekommt hier ein Smartphone mit einem 6,5-Zoll-Display, einer 48-MP-Vierfachkamera (inkl. Tiefensensor) und einem wirklich großen 5000-mAh-Akku. Die Galaxy Buds Live sind zudem eine gute Kopfhörer-Alternative, wenn man Silikon-Aufsätze als unangenehm empfindet.

Mit den Einzelpreisen verglichen ist das Angebot tatsächlich attraktiv. Das Galaxy A12 gibt es immer mal wieder für circa 140 Euro (Quelle: idealo). Die Galaxy Buds Live gibt es momentan für 54 Euro. Insgesamt kommt ihr im Vergleich also auf circa 194 Euro. In dieser Preiskategorie raten wir allerdings eher zu dem ebenfalls günstigen Poco X3 Pro. Das Xiaomi-Handy bietet für wenige Euro mehr ein deutlich stärkeres Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder ihr investiert direkt etwas mehr Geld und bekommt dafür mehr Performance und eine bessere Kamera – wodurch ihr das Smartphone eurer Wahl vielleicht auch ein Jahr länger nutzen könnt als ein Einsteiger-Modell.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 24,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

OnePlus, Oppo & mehr: Weitere Smartphone-Deals

Opoo-Smartphone-Deals – bis zu 30 Prozent günstiger: Oppo hat die Preise der eigenen Smartphones zum Black Friday drastisch reduziert. Je nach Modell könnt ihr die Handys laut Hersteller bis zu 30 Prozent günstiger bekommen. Neben dem Oppo Find X2 Neo gibt es auch das aktuelle Flaggschiff Oppo Find X3 Pro im Angebot, das wir bereits getestet haben (hier geht's zum Test des Oppo Find X3 Pro). Außerdem gibt es auch die etwas abgespeckte Lite-Version für Sparfüchse zu einem reduzierten Preis. Wir haben in einem separaten Artikel die Oppo-Smartphone-Deals zum Black Friday für euch im Detail überprüft.

Unsere Empfehlung Anzeige

Oppo Find X3 Lite 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Oppo Band Sport & Oppo Enco X Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

Display neu erleben (90 Hz sorgt für flüssiges Scrollen)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Deals zu Xiaomi-Smartphones

Poco X3 Pro – für 199 Euro (statt 299,90 Euro): Der Xiaomi-Deal aus den vergangenen Tagen ist zurück! Aktuell bekommt ihr das Poco X3 Pro erneut für tatsächlich günstige 199 Euro in Blau oder Schwarz mit 8 GB RAM und 256 internem Speicher. Außerdem ist ein 120 Hz schnelles, 6,67 Zoll großes IPS-Display mit an Bord. Für Fotos könnt ihr eine 48-MP-Vierfachkamera (inkl. Tiefensensor) nutzen. Gamer kommen bei diesem Smartphone mit dem leistungsfähigen Chipsatz Snapdragon 860 auf ihre Kosten.

Wenn ihr ein günstiges Handy für Gaming sucht und ihr mit der Kamera nur Schnappschüsse macht, bietet das Poco X3 Pro viel Leistung für wenig Geld. Kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer gibt es übrigens kostenlos dazu. Der Preis kann sich auch im Vergleich (Quelle: idealo) sehen lassen. Das Angebot war vor ein paar Tagen schon gut und das ist es auch zum Black Friday noch. Durchschnittlich bewegt sich das Smartphone nämlich um die 240-Euro-Marke herum. Allerdings solltet ihr schnell zugreifen. Der Vorrat wird vermutlich auch diesmal nicht lange halten.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – für 299 Euro (statt 375,99 Euro): Das durch Glas und ein dünnes Gehäuse edel anmutende Xiaomi Mi 11 Lite ist in der New Edition mit dem neueren Snapdragon-778G-Prozessor ausgestattet. Sucht ihr ein Smartphone, das ein großes 6,5 Zoll AMOLED-Display (90 Hz) sowie eine ordentliche 64-MP-Triple-Kamera besitzt und dabei trotzdem superleicht (nur 159 g) bleibt, ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE eine gute Option.

Den Deal gibt es wieder bei MediaMarkt oder Saturn – und er lohnt sich. Seit dem Start für 399 Euro gab es das Handy noch nicht günstiger. Ein neuer Tiefpreis also, solltet ihr euch nicht direkt das Xiaomi 11 Lite 5G NE mit Vertrag zulegen wollen. Gerade in der Mittelklasse könnt ihr bei Tarif-Bundles meist noch mehr sparen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi 11 lite 5G NE

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Mi TW Earphones 2 Basic Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

Ultraleicht (Liegt angenehm in der Hand)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Apple: Aktuelle iPhone-Angebote

Apple Shopping Event mit Geschenkkarten: Wirklich starke Einzelangebote für iPhones gibt es während des Black Friday oft nur begrenzt. Apple hat nun aber zumindest ein eigenes Event angekündigt. Ab heute startet das Apple-Black-Friday-Event. Wer über Apple direkt qualifizierte Produkte kauft, bekommt Gutscheine für den App Store oder iTunes mit unterschiedlichem Wert.

Über eBay gibt es zwar immer wieder reduzierte iPhones, hier solltet ihr jedoch vorsichtig sein: Zu Events wie der Black-Friday-Woche locken viele Händler auf der Plattform mit super Deals. Doch nicht alle Anbieter sind zuverlässig oder vertrauenswürdig. Wir raten dort von schnellen Käufen bei "zu guten" Deals ab, solange es sich nicht um einen größeren Anbieter handelt.

Black Friday Woche am Freitag: Smartwatch-Deals

Neben Smartphones und einigen Laptop- und Gaming-Deals gibt es natürlich auch Smartwatches mit ordentlich Rabatt. Wir haben hier interessante Uhren herausgesucht.

Apple Watch SE 44 mm – für 244 Euro (statt 329 Euro): Bei eBay gibt es ein echtes Top-Angebot für Apple-Watch-Suchende. Dort bekommt ihr die Apple Watch SE (44 mm, GPS) in Silber mit einem weißen Sportarmband für nur 244 Euro, wenn ihr zusätzlich den Code "CYBER1" für einen Rabatt von 15 Euro nutzt. Die Uhr findet ihr im eBay-Angebot von Gravis, einem lizensierten Apple-Verkäufer. Bei der Vertrauenswürdigkeit müsst ihr euch in diesem Fall also keine Sorgen machen. Allerdings gilt das Angebot nur bis 12:00 Uhr.

Alternativ verkauft Gravis die Smartwatch in der gleichen Variante auch direkt auf der eigenen Shop-Seite für 264,99 Euro. Ebenfalls ein guter Preis. Für gewöhnlich zahlt ihr circa 295 Euro für die Uhr (Quelle: idealo). Könnt ihr auf ein Always-On-Display, einen Blutsauerstoff-Sensor und die EKG-Funktion verzichten, ist die Apple Watch SE das richtige Modell für euch. Die neuen Funktionen dürften für viele Nutzer im Alltag nur Gimmicks darstellen, weshalb das SE-Modell in den meisten Fällen alle Erwartungen an eine Apple Watch erfüllt.

Unsere Empfehlung Anzeige

Oppo Find X3 Lite 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Oppo Band Sport & Oppo Enco X Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

Display neu erleben (90 Hz sorgt für flüssiges Scrollen)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Samsung-Cashback-Aktion für Galaxy Watch 4: Samsung hat eine eigene Cashback-Aktion gestartet, über die ihr euch beim Kauf einer Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic oder Galaxy Buds 2 bis zu 150 Euro zurückholen könnt. 150 Euro gibt es vor allem für die Classic-Modelle, 50–100 Euro für viele Standard-Modelle und zumindest 25 Euro Cashback für Galaxy Buds 2. Der Teilnahmeschluss ist am Cyber Monday (29.11.2021).

Das Attraktive an dem Ganzen? Ihr könnt auch von der Aktion profitieren, wenn ihr bei teilnehmenden Händlern wie zum Beispiel MediaMarkt, Saturn, Otto, Expert, Amazon, Conrad oder o2 kauft. Wichtig ist dabei, dass ihr die Ware innerhalb des Aktionszeitraums kauft und sie dann bei Samsung auf der Aktionsseite innerhalb der Frist registriert. In den nächsten Tagen könnten sich dadurch noch einige gute Deals ergeben.