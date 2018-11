"Black Mirror": Brettspiel zur Serie erschienen

Die britische Science-Fiction-Serie "Black Mirror" läuft hierzulande auf Netflix. Eine Story könnt ihr nun als Brettspiel selbst erleben. In dem Spiel taucht ihr in eine alternative Realität ein.

Die Handlungen in "Black Mirror" sind in sich geschlossen und die einzelnen Folgen erzählen jeweils eine eigene Geschichte. Zu den Favoriten scheint die erste Folge der dritten Staffel zu zählen, denn diese bekommt ein eigenes Spiel. Dieses heißt wie der originale Episodentitel: "Nosedive".

Fokus auf sozialem Ranking

"Nosedive" erzählt die Geschichte in einer alternativen Realität, in der sich alle Menschen über eine App selbst bewerten. Je nachdem wie die Menschen im sozialen Ranking abschließen werden sie auch behandelt. Entsprechend verhalten sich die Leute: Sie sind nett, freundlich, aus Angst vor einer schlechten Bewertung aber eben auch nicht ehrlich.

Genau dort knüpft auch das Spiel von Endemol Shine und Asmodee an. Die Spieler versuchen, ein perfektes Leben zu kreieren und einen optimalen Social Score zu bekommen. In dem digitalen Spiel, mit integrierter iOS- und Android-App, gibt es "über 1000 einzigartige Erlebnisse, um die wichtigen Freunde der Spieler zu beeindrucken und ihr soziales Ansehen zu verbessern", berichtet The Wrap. In den USA startet das Spiel am 25. November 2018. Ein Deutschland-Start ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls einen digitalen Weg schlug zuletzt Ravensburger ein. Der Spieleverlag veröffentlichte "kNOW!". Es ist das erste Spiel des Herstellers, das über Google Assistant funktioniert. In dem "Quiz- und Fun"-Brettspiel stellt der smarte Helfer knifflige Fragen, unterstützt den Quizmaster und garantiert lang anhaltenden Spielspaß: Durch die Online-Unterstützung gibt es eine Vielzahl an Fragen und Themenbereiche, die stets aktuell und nicht nach einiger Zeit überholt sind. Zudem stellt der Google Assistant Fragen, deren Antworten von Tag, Uhrzeit und Ort abhängen.