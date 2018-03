“Black Mirror” geht weiter: Netflix kündigt fünfte Staffel an

"Black Mirror" geht weiter: Netflix hat nun offiziell bestätigt, dass die Erfolgsserie eine fünfte Staffel erhalten wird. Der zugehörige Teaser des Streaming-Dienstes ist etwas merkwürdig – und passt so perfekt zum Stil der Serie.

Netflix hat gegenüber The Verge offiziell bestätigt, dass es eine fünfte Staffel von "Black Mirror" geben wird. Gleichzeitig hat der Service einen Teaser über seinen Twitter-Account veröffentlicht, der mit dem Slogan "Be Right Back" endet. Frei übersetzt lautet dies: "Bin gleich zurück". Ihr findet den Tweet mit dem nur 17 Sekunden langen Clip am Ende des Artikels. Dazu schreibt der Streaming-Dienst "The future will be brighter than ever." – übersetzt etwa: "Die Zukunft wird strahlender denn je."

Kein genaues Datum bekannt

In dem kurzen Video zur fünften Staffel von "Black Mirror" sehen wir auf vielen Bildschirmen eine Art "Best of" der Serie. Wie zu erwarten war, hat Netflix in dem ersten Teaser noch keine Informationen preisgegeben, was die Zuschauer in den kommenden neuen Folgen genau erwartet. Der Teaser zeigt aber bereits, dass es sehr wahrscheinlich keine Änderungen an der allgemeinen Ausrichtung der erfolgreichen Serie geben wird. Wann ihr die neuen Folgen ansehen könnt, hat das Unternehmen bislang noch nicht verraten.

Auch für die fünfte Staffel werden sich die Autoren wieder von der Realität inspirieren lassen – wie zum Beispiel bei der Folge "Hang The DJ" der vierten Staffel, für die der Musik-Streaming-Dienst Spotify Pate stand. Wenn ihr wissen wollt, ob "Black Mirror" oder aber eher "Electric Dreams" die düsterere Zukunft besser beschreibt, hat Markus die Antwort parat.