"Black Panther" erhält Oscar-Nominierung für "Bester Film"

Die Oscar-Verleihung 2019 wird spannend: "Black Panther" ist als erster Superhelden-Film in der Kategorie "Bester Film" nominiert. Damit hat sich die Comic-Verfilmung von Marvel in einer weiteren Hinsicht ausgezeichnet.

Bislang wurde diese Ehre noch keiner Comic-Verfilmung zuteil, wie Variety berichtet. Zuletzt hatte im Jahr 2008 Christopher Nolans "The Dark Knight" für Aufsehen gesorgt, der es aber trotz überschwänglichen Lobes nicht zu einer Nominierung schaffte. Wie groß die Chancen von "Black Panther" sind, den Oscar tatsächlich zu gewinnen, ist fraglich. Die starke Konkurrenz in der Kategorie "Bester Film" besteht aus Spike Lees "Blackkklansman", "Bohemian Rhapsody", "Green Book", "The Favourite", "Roma", "Vice" und "A Star Is Born".

Nominierungen in weiteren Kategorien

"Black Panther" ist allerdings auch in anderen Kategorien für einen Oscar nominiert, in denen Superhelden-Filme eher anzutreffen sind. Dazu gehören etwa die Kategorien Kostümdesign, Originale Filmmusik, Originaler Song, Produktionsdesign, Sound-Schnitt und Sound-Mixing. Zuletzt hatte "Logan" eine besondere Nominierung erhalten: Der wohl letzte Wolverine-Film mit Hugh Jackman war 2017 in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" nominiert.

"Black Panther" hat 2018 zahlreiche Rekorde gebrochen: So war er etwa bei Erscheinen der Superhelden-Film mit den meisten vorverkauften Tickets. Und auch in Bezug auf die Menge der abgesetzten Tweets konnte sich der Film gegen die Konkurrenz durchsetzen. Insgesamt spielte der Film von Ryan Coogler an den Kinokassen weltweit über 1,3 Milliarden Dollar ein. Wenn ihr wissen wollt, wie die Curved-Redaktion den Streifen bewertet hat, werdet ihr in der Rezension von Markus fündig.