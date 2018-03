"Black Panther": Katzen profitieren offenbar von dem Marvel-Film

Der Blockbuster "Black Panther" scheint die Kinosäle zu füllen und Tierheime zu leeren: Auf Tumblr meldete sich ein Nutzer, laut dem die Menschen in seiner Region plötzlich verrückt nach schwarzen Katzen seien.

Als erfolgreiche Produktion mit schwarzem Regisseur und überwiegend schwarzen Schauspielern versprechen sich viele von "Black Panther" eine Signalwirkung in Hollywood und der US-amerikanischen Gesellschaft. Der Rummel um den Marvel Streifen hat offenbar aber noch einen ganz anderen Nebeneffekt: "Unsere lokalen Tierheime hatten bisher 15 bis 16 schwarze Katzen, auf einmal haben sie gar keine mehr", schreibt der Nutzer gallusrostromegalus auf Tumblr.

"Jeder liebt sie plötzlich"

Die Tiere wurden allesamt adoptiert und nach Charakteren aus "Black Panther" benannt, heißt es weiter. Am häufigsten wählten die Tierfreunde den Name 'T'Challa' (alias Black Panther) aus, aber auch 'Okoye' und 'Shuri' sind beliebt. Der Blogger lebt in Durango im US-Bundesstaat Colorado und erfuhr es von einer Freundin, die in einem Tierheim arbeitet. "Jeder liebt sie plötzlich", berichtete die Frau ihrem Bekannten.

Die Leute kamen angeblich ins Tierheim, um eine Katze zu adoptieren. Bei einem Rundgang reagierten sie auf schwarze Kätzchen mit "Oh, wie in 'Black Panther'" und hatten ihr neues Haustier rasch gefunden, so der Nutzer, der versehentlich zunächst von 50 bis 60 adoptierten Katzen sprach. Innerhalb kürzester Zeit hat "Black Panther" laut Box Office Mojo mehr als 700 Millionen US-Dollar eingespielt – und einigen Kätzchen ein neues Zuhause geschenkt.