Es geht wieder los! Die Angebotsschlacht zur Black Week hat gestartet. Bis zum Black Friday werden die Händler daher vermutlich ordentlich Rabatte raushauen. Auch mit unserem Curved-Shop sind wir natürlich dabei. Wir verraten euch, welche Angebote für Laptops, Tablets, Kopfhörer und Gaming-Zubehör sich lohnen.

Noch genau sieben Tage sind es bis zum Black Friday. Der Handel hat diese Zeit die "Black Week" getauft und sie zu einer der heißesten Zeiten für Angebote im Jahr gemacht. Bei den vielen Anbietern und Angeboten kann man schnell den Überblick verlieren. Deswegen haben wir uns für euch durch die Schnäppchen gewühlt und sie verglichen. So können wir euch hier die besten Rabatte aus den Bereichen Tablets, Laptops, Kopfhörer und Gaming präsentieren. Da sich die Angebote täglich verändern, werden wir den Artikel immer wieder updaten. Zurückkehren lohnt sich also.

Ihr seid auf der Suche nach einem günstigen neuen Smartphone? Wir haben die besten Black-Week-Deals für Smartphones für euch zusammengefasst.

Diese Shops solltet ihr verstärkt im Auge behalten:

Die besten Tablet-Deals der Black Week

Keine Lust mehr auf das kleine Smartphone-Display? Ein Tablet verschafft hier Abhilfe. Besonders beliebt sind Apples iPads, die allerdings ärgerlicherweise nur selten in einem Sale zu finden sind. In diesem Jahr hingegen bietet Saturn das iPad Pro 12.9 (4. Generation) für 999 Euro an, das sind 100 Euro unter dem üblichen Preis. Ein recht gutes Angebot, nur handelt es sich bei diesem Gerät noch um das 2020er-Modell ohne M1-Chipsatz. Das neuere Modell liefert eine stark verbesserte Performance und liegt mit einer UVP von 1199 Euro auch nicht völlig abseits des hier aufgerufenen Preises.

Wer lieber möglichst wenig Geld ausgeben möchte, der kann sich gerade günstig ein Fire HD Tablet von Amazon sichern. Dabei handelt es sich um Geräte für Einsteiger und Kinder. Das Fire HD 10 erhaltet ihr gerade für sehr gute 79,99 Euro. Diesen Schnäppchenpreis erreicht der Versandriese übrigens dadurch, dass euch bei der Nutzung des Tablets Werbung eingeblendet wird. Ein Gerät ohne Werbung kostet 15 Euro extra.

Die besten Laptop-Deals der Black Week

Auch Laptops sind unter den Black-Week-Deals vertreten. Besonders gute Angebote finden sich bei den Matebooks von Huawei. Bei MediaMarkt und Saturn etwa bekommt ihr das Mitteklasse-Modell Matebook D15 für 649 Euro, was immerhin einer Ersparnis von etwa 50 Euro entspricht. Wer mehr Leistung braucht, der kann bei Amazon vorbeischauen. Hier ist das Matebook 16 für 999 Euro zu haben, etwa 100 Euro weniger als üblich.

Ihr wollt keinen Windows-Laptop, sondern lieber ein MacBook? Dann haben wir die passenden Angebote für euch im Curved-Shop. So bekommt ihr bei uns das MacBook Air (M1) mit Vertrag zum starken Kurs. Denn mit dem Tarif Free Unlimited Max (grenzenloses 5G-Datenvolumen) bekommt ihr das Gerät für rechnerisch 100 Euro. Glaubt ihr nicht? Wir haben das Angebot zum MacBook Air für euch vorgerechnet. Übrigens: Auch das MacBook Pro (M1) gibt es mit Vertrag bei uns als Schnäppchen.

Die besten Gaming-Deals der Black Week

Ein Knüller-Angebot kommt in diesem Jahr von unerwarteter Seite. Denn Google haut gerade ihre Google Stadia Premiere Edition für nur 22 Euro raus. Darin enthalten ist der Chromecast Ultra und ein Stadia Controller. Üblicherweise kostet der Controller allein schon 69 Euro, hier macht ihr also einen sehr guten Deal. Beim Chromecast Ultra handelt es sich übrigens noch um die inzwischen eingestellte Version ohne Google TV. Das ist bei diesem Preis aber zu verschmerzen. Der Controller taugt nämlich auch am PC und mit dem Chromecast könnt ihr euren alten Fernseher zum SmartTV upgraden.

PS5-Spieler können sich aktuell bei Amazon umsehen. Hier gibt es Spiele wie Spiderman Miles Morales, Demon's Souls und Ratchet & Clank Rift Apart mit teils guten Ersparnissen. Auch eine PS-Plus-Mitgliedschaft könnt ihr hier für wenig Geld verlängern.

Ihr habt noch keine Konsole? Leider hilft euch die Black Week nicht dabei an eine PlayStation 5 zu kommen. Aber bei uns im Shop findet ihr alternativ die Xbox Series S mit Vertrag und die Nintendo Switch mit Vertrag. So habt ihr bis Weihnachten etwas zum Zocken daheim.

Die besten Zubehör-Deals der Black Week

Du brauchst neue Kopfhörer? Wenn du Sony-Fan bist, dann hast du gerade Glück. Denn viele Modelle der japanischen Firma sind bei Amazon, Saturn und Mediamarkt gerade ordentlich heruntergesetzt. Ob Over-Ear, In-Ear, mit oder ohne ANC: Die Auswahl ist ziemlich groß. Zu empfehlen sind die Sony WH-1000XM4, bei denen ihr gerade auf Amazon 40 Euro spart. Diese Over-Ear-Kopfhörer bieten guten Ton und eine sehr solide Geräuschunterdrückung.

Was ist mit den AirPods? Leider halten sich die Angebote zu diesen beliebten Kopfhörern an diesem Freitag noch in Grenzen. Generell ist Apple weniger für starke Rabatte bekannt. Bei uns bekommt ihr aber gerade die AirPods Max mit Vertrag. Die Over-Ear-Kopfhörer bieten euch Sound auf Profi-Niveau, gepaart mit branchenführendem ANC. Apple spricht deswegen auch vom ultimativen Hörerlebnis. Und dabei handelt es sich nicht bloß um Marketing-Sprech.