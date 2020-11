Black Week im CURVED-Shop: Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 10T Lite und mehr

Für Schnäppchenjäger beginnt die heißeste Phase des Jahres: die Black Week. Auch im CURVED-Shop erwarten euch zahlreiche attraktive Angebote. Wir haben einige unserer interessantesten Deals noch spannender gemacht – darunter das iPhone 11 Pro, das Galaxy S20 FE und das Xiaomi Mi 10T lite.

Am 27. November 2020 ist wieder Black Friday. Längst hat der Handel die Rabattschlacht zu einer Black Week verlängert. Die mit Abstand meisten Käufer schnappen sich Elektronikartikel, wie Statista meldet. Passend dazu findet ihr im CURVED-Shop viele Angebote. Wir haben für euch einige Smartphone-Pakete geschnürt, zu denen neben dem Gerät auch ein guter und günstiger Vertrag sowie einige attraktive Beigaben gehören, darunter Tablets von Samsung.

Das sind unsere Bundles:

Xiaomi Mi 10T lite mit True-Wireless-Kopfhörern

Das Xiaomi Mi 10T lite ist gilt als perfektes Smartphone für Sparfüchse und Foto-Fans, wie wir in unserem Test feststellen durften. Mit an Bord sind unter anderem Features, die selbst einige Flaggschiffe vermissen lassen, darunter ein ein 120-Hz-Display. Für besonders große Begeisterung sorgt die Kamera. Was mit den Linsen und der Kamera-Software des Mi 10T lite möglich ist, zeigen wir euch in unserer spannenden Foto-Tour durch Hamburg.

Im Aktionszeitraum haben wir das Smartphone im Paket mit dem Handy-Vertrag Blau Allnet XL als Deal für euch reserviert. Ihr telefoniert und simst kostenlos in alle Netze und habt 7 GB Datenvolumen inklusive. Als Gratis-Zugabe legen wir die Kopfhörer Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 bei.

Speicher: 128 GB

Farben: Schwarz, Blau, Rosegold Beach

Gratis-Zugabe: Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

Tarif: Blau Allnet XL (7 GB)

Huawei P40 lite mit Allnet-Flat

Für ein Lite-Modell bietet euch das Huawei P40 lite (zum Test) reichlich Performance und auf der Rückseite eine Kamera, deren Setup sich gleich aus vier Objektiven zusammensetzt. Beim Fotografieren genießt ihr also reichlich Vielfalt. Das ist für ein Smartphone in diesem Preissegment keine Selbstverständlichkeit. Auch hier telefoniert ihr mit dem günstigen Allnet-Tarif so viel ihr wollt. Durch 5-GB-Datenvolumen dürftet ihr zudem ausreichend Kapazitäten für ausgedehntes Musik-Streaming haben.

Speicher: 128 GB

Farben: Schwarz, Grün

Gratis-Zugabe: -

Tarif: Blau Allnet L (5 GB)

Huawei P40 mit TalkBand B6

Das Huawei P40 (zum Test) unterscheidet sich nicht nur optisch vom Huawei P40 lite. Der Hersteller legt in nahezu allen Kategorien noch eine Schippe drauf. Neben Performance und Kamera hat uns insbesondere die Akkulaufzeit überzeugt.

Zum Deal zählt ein monatliches Inklusiv-Volumen von 20 GB. Ihr könnt also auch unterwegs eure Serien und Filme streamen, ohne ständig an euer Datenvolumen denken zu müssen. Das Fitness-Armband Huawei TalkBand B6 (UVP: 199 Euro) vervollständigt das Paket.

Speicher: 128 GB

Farben: Schwarz, Silber, Gold

Gratis-Zugabe: Huawei TalkBand B6

Tarif: Free M (20 GB)

Huawei P40 Pro mit TalkBand B6

Das TalkBand B6 ist auch wichtiger Bestandteil dieses Deals, genauso wie der Free-M-Tarif mit einem unfassbaren Datenvolumen von 20 GB. Als Streaming-König seid ihr also bestens ausgerüstet. Apropos König: Das Huawei P40 Pro zählt zu den Smartphones, dessen Objektive so gute Fotos ermöglichen, dass die Kamera mitunter als königlich bezeichnet wird. Wir haben das Setup der Superlative ebenfalls unter die Lupe genommen – und kommen zu einem ähnlich begeisterten Ergebnis.

Speicher: 256 GB

Farben: Schwarz, Silber

Gratis-Zugabe: Huawei TalkBand B6

Tarif: Free M (20 GB)

Samsung Galaxy S20 FE mit Samsung Tab 8.0

Samsung hat es wirklich getan und im Samsung Galaxy S20 FE (zum Test) den von euch so sehr gewünschten Snapdragon 865 verpflanzt. Das merkt man der Fan Edition direkt an: Insbesondere das bessere Energiemanagement ist spürbar. Und eine gute Akkulaufzeit ist wohl jedem Nutzer ein großes Bedürfnis. Da auch Kamera und 120-Hz-Display überzeugen, erwartet euch ein Top-Smartphone zu einem verhältnismäßig kleinen Preis.

Noch besser wird das Preis-Leistungsverhältnis durch die Beigabe: Wenn ihr das Handy mit Free M (20 GB) bucht, erhaltet ihr ein Samsung Galaxy Tab 8.0 (WiFi) dazu. Nutzt euer Smartphone unterwegs einfach als Hotspot und surft auf dem großen Display eures neuen Tablets.

Speicher: 128 GB

Farben: Blau, Weiß

Gratis-Zugabe: Samsung Galaxy Tab 8.0 WiFi

Tarif: Free M (20 GB)

Samsung Galaxy S20 Ultra mit Galaxy Tab oder JBL Box 3

Das Samsung Galaxy S20 Ultra haben wir für euch ja schon genauer angeschaut. In Kombination mit den beiden angebotenen Tarifen, dürfte für euch insbesondere das gigantische 6,9 Zoll große Display Freude bereiten. Der Free Unlimited MAX liefert euch unbegrenztes Datenvolumen mit max. 300 Mbit/s und gibt euch die Möglichkeit, viel Zeit mit eurem Smartphone und Filmen, Serien sowie Online-Games zu verbringen. Da dürfte es insbesondere auf Reisen nie langweilig werden.

Je nach Tarif erhaltet ihr entweder das Tablet Galaxy Tab 8.0 WiFi oder die Lautsprecher JBL Box 3 dazu.

Speicher: 128 GB

Farben: Schwarz, Grau

Gratis-Zugabe: Samsung Galaxy Tab 8.0 WiFi + JBL Box 3 (in Schwarz und in Verbindung mit Free-M-Tarif) oder JBL Box 3 (in Grau und Schwarz, in Verbindung mit Free Unlimited MAX)

Tarif: Free M (20 GB) und Free Unlimited MAX (max. 300 Mbit/s)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra mit JBL Box 3

Samsung hat mit dem Galaxy Note 20 Ultra vieles richtig gemacht (zum Test). Neben dem XXL-Display streamt ihr mit viel Freunde und unbegrenzt (dank Unlimited-MAX-Tarif). Außerdem überzeugt die Kamera und zählt zu den besten am Markt. Zum Lieferumfang gehört auch der S-Pen, der bislang exklusiv Teil der Note-Serie ist. Zur Black Week bekommt ihr außerdem den tragbaren Lautsprecher JBL Box 3.

Speicher: 512 GB

Farben: Bronze

Gratis-Zugabe: JBL Box 3

Tarif: Free Unlimited MAX (max. 300 Mbit/s)

iPhone 11 (Pro) mit AirPods 2

Wer sich ein Apple-Smartphone kauft, holt sich Qualität ins Haus. Das gilt auch für das iPhone 11. Kamera, Performance, Akku und Co. überzeugen, wie wir im Test erleben durften. Im Rahmen der Black Week bekommt ihr sowohl das Basismodell als auch das iPhone 11 Pro mit 64 GB zum Sonderpreis.

Es handelt sich dabei um die kleinste (aber auch günstigste) Speicherkapazität, was für euch dank des Tarifs "Free Unlimited MAX" aber kein Problem darstellt. Bilder, Videos und andere Daten lagert ihr in eure Cloud aus – auf die ihr jederzeit Zugriff habt. Als Gratis-Zugabe liegen eurem Paket mit dem iPhone 11 die Kopfhörer AirPods 2 bei.

Speicher: 64 GB

Farben: Schwarz, Weiß, Gold (Pro), Silber (Pro), Grau (Pro), Nachtgrün (Pro)

Gratis-Zugabe: Apple AirPods 2 (nur beim iPhone 11)

Tarif: Free Unlimited MAX (max. 225 Mbit/s)

Die genannten Deals könnt ihr euch bis zum 2. Dezember 2020 sichern.