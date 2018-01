"Black Widow": Marvel-Film mit Scarlett Johansson nimmt Form an

Marvel hat die Rolle der "Black Widow" mit Scarlett Johansson hochkarätig besetzt. Dennoch reichte es für die Schwarze Witwe bislang stets nur für einen kleineren Auftritt an der Seite anderer Superhelden. Aufgetaucht ist der Charakter bereits etwa in den beiden "Avengers"-Streifen. Ein wichtiger Schritt für den ersten Film, der die Agentin ins Zentrum des Geschehen stellen soll, ist nun aber gemacht.

Jac Schaeffer wird das Drehbuch für "Black Widow" schreiben, wie Variety berichtet. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Arbeit am Remake von "Zwei hinreißend verdorbene Schurken", einer Steve-Martin-Komödie aus den später achtziger Jahren. Die Hauptrolle in der Neuauflage "Nasty Girls" spielt Anne Hathaway – die Autorin arbeitet also nicht zum ersten Mal mit einem weiblichen Superstar zusammen.

Grünes Licht steht noch aus

Ansonsten ist aber offenbar nur wenig über die Comic-Verfilmung durchgesickert. Der Film soll sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Anscheinend ist bislang noch nicht einmal zu hundert Prozent sicher, ob es "Black Widow" überhaupt auf die Leinwand schaffen wird. Denn ungenannte Quellen sollen Variety darüber informiert haben, dass die Benennung der Drehbuchautorin nicht bedeute, dass der Film bereits "grünes Licht" habe.

Bis wir Natasha Romanoff, so Black Widows bürgerlicher Name, in ihrem ersten eigenen Abenteuer sehen können, dürfte es also zumindest noch eine ganze Weile dauern. Das erste Mal streifte Scarlett Johannson das schwarze Kostüm der ehemaligen KGB- und jetzigen S.H.I.E.L.D.-Agentin in "Iron Man 2" über. Seitdem wünschen viele Fans Black Widow einen eigenen Film.