"Black Widow": Solofilm soll 2020 erscheinen

Bis der Solofilm zur Heldin "Black Widow" in den Kinos startet, soll es noch eine Weile dauern. Hautpdarstellerin Scarlett Johansson dürfte sich aber schon sehr auf den Film freuen: Angeblich bekommt sie ein sehr hohe Gage.

Derzeit wird das Drehbuch für den "Black Widow"-Film von Jac Schaeffer geschrieben, veröffentlicht wird der Marvel-Streifen voraussichtlich im Jahr 2020, wie Daily Mail berichtet. Scarlett Johansson hat angeblich einen entsprechenden Vertrag für das Projekt bei Disney unterschrieben. Demnach folgt das Soloabenteur der schwarzen Witwe wohl erst ein Jahr, nachdem sich die Avengers im "Infinity War" mit Bösewicht Thanos angelegt haben. Letztgenannter Film erscheint am 26. April 2018, ein bislang unbenannter Titel dann im Jahr 2019. Anschließend wird vermutlich die vierte Phase des "Marvel Cinematic Universe" eingeläutet.

Iron Man doppelt so teuer

Eine Besonderheit an dem "Black Widow"-Film sei die Gage, die Scarlett Johansson für ihr Mitwirken kassiert: Ganze 25 Millionen Dollar soll die Schauspielerin für das Marvel-Projekt von Disney bekommen. Werden dann noch über 900 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt, erhält sie angeblich zusätzliche 6 Millionen Dollar.

Mit dieser hohen Gage würde Scarlett Johansson zu den bestbezahlten weiblichen Darstellerinnern in Hollywood gehören. So spiele sie etwa in einer Liga mit Emma Stone und Jennifer Lawrence, die im Jahr 2017 offenbar 26 Millionen beziehungsweise 24 Millionen Dollar für ihr Mitwirken in nur einem Film erhalten haben. Von dem Verdienst eines Robert Downey Jr. sei Johansson aber noch weit entfernt: Der Iron-Man-Darsteller soll um die 50 Millionen Dollar pro Marvel-Film erhalten.