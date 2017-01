BlackBerry: Angeblich neues Einsteigermodell mit 4 GB RAM in Arbeit

Ein Einsteiger-Smartphone mit einem 4 GB großen Arbeitsspeicher? BlackBerry soll aktuell ein neues Gerät vorbereiten, das größtenteils über eine Low-End-Ausstattung verfügt – mit einigen Ausstattungsmerkmalen, die hervorstechen.

BlackBerry soll das Smartphone unter dem Codenamen "BBC100-1" entwickeln, wie Roland Quandt über seinen Twitter-Account berichtet. Das Gerät werde vom Snapdragon 425 angetrieben, dessen vier Kerne mit bis zu 1,4 GHz getaktet sind. Auch das Display weist auf ein Smartphone der unteren Mittelklasse hin: Der Bildschirm soll in der Diagonale 5,5 Zoll messen und lediglich in HD (1280 x 720) auflösen. Die 13-MP-Hauptkamera, 32 GB interner Speicherplatz und der 3000-mAh-Akku fügen sich in das Bild ein. Doch vor allem die Größe des Arbeitsspeichers lässt aufhorchen.

Großer Arbeitsspeicher, starke Selfie-Kamera

So soll das mysteriöse BlackBerry-Smartphone ganze 4 GB RAM mitbringen – also ebenso viel, wie der Leak-Experte Evan Blass unlängst dem Vorzeigemodell Galaxy S8 zugeschrieben hat. Zu den Einsteiger-Specs mag außerdem die 8-MP-Frontkamera nicht so recht passen; ungewöhnlich für ein BB-Gerät ist außerdem die vermeintliche Dual-SIM-Unterstützung.

Laut CrackBerry sei das BB100-1 vor allem für den indonesischen Markt gedacht. Die Grundlage für das Gerät stamme von einem Lizenzabkommen zwischen BlackBerry und Merah Putih. Zum chinesischen Neujahrsfest könnte es weitere Informationen zu dem Smartphone geben, also bereits am 28. Januar 2017. Weder zum möglichen Release-Datum noch zum Preis gibt es bislang Gerüchte; ebenfalls unbekannt ist derzeit, ob das Gerät auch außerhalb Indonesiens erscheinen soll. Sicher ist hingegen, dass mit dem Mercury Ende Februar ein stärker ausgestattetes Smartphone vorgestellt wird.