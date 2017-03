BlackBerry-App schützt Euer Display vor neugierigen Blicken

Micro­soft will mit Cort­ana-Update auf dem iPhone Siri angrei­fen

In knapp zwei Wochen wird Samsung das Galaxy S8 enthüllen: Nun zeigt ein Hüllen-Hersteller die Kamera auf der Rückseite des Smartphones.

20.000 LG G6 am Launch-Tag in Südko­rea verkauft

Das LG G6 kommt in LGs Heimat offenbar gut an: Am ersten Verkaufstag gingen angeblich bereits 20.000 Einheiten des Smartphones über die Ladentheke.