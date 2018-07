BlackBerry Key 2: So schlägt sich das Smartphone im Härtetest

Das BlackBerry Key 2 ist dank seiner Tastatur ein recht auffälliges Android-Smartphone, doch wirkt sich der exotische Aufbau auch auf die Robustheit aus? In einem Video auf seinem Kanal JerryRigEverything geht YouTuber und Tech-Spezialist Zack dieser Frage nach.

Der Vorgänger des BlackBerry Key 2 fiel im Härtetest von JerryRigEverything zunächst mit wehenden Fahnen durch: In der Produktion wurde das Display-Glas zumindest bei den ersten Geräten nicht mit ausreichend Klebstoff versehen, so dass es sich ablöste. Später besserte der Hersteller TCL, der für die aktuellen Geräte der BlackBerry-Marke verantwortlich ist, aber nach. Beim neuen Modell, das wir auch bereits getestet haben, tritt dieses Problem gar nicht erst auf, wie Zack in seinem Bendtest zeigt.

Wirklich robust

Die weiteren Prüfungen besteht das BlackBerry Key 2 ebenfalls problemlos. TCL hat einen Gehäuserahmen aus stabilem Metall gewählt und auch Seitentasten aus Metall verbaut. Die große Tastatur auf der Vorderseite besteht wie die Rückseite aus robustem Kunststoff, der nur mit spitzen und harten Gegenständen zerkratzt werden kann. Die Leertaste, in der auch der Fingerabdrucksensor untergebracht ist, ist sogar noch robuster.

Der Bildschirm weist nach der Bearbeitung mit einem Werkzeug des sechsten Härtegrades nur leichte Kratzer auf. Tiefer werden die Rillen bei einem Härtegrad von sieben. Dies bestätigt den Eindruck, den auch Zack schildert: Das Gorilla Glass 3, womit TCL den Bildschirm und die Frontkamera am oberen Ende des BlackBerry Key 2 schützt, ist offenbar noch resistenter gegen Kratzer als das aktuelle Gorilla Glass 5. Abschließend lässt sich sagen, dass das neue Tastatur-Smartphone von TCL wirklich robust ist.